Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело о покушении на убийство после пожара на улице Красноармейской в Нижнем Тагиле, в котором едва не погибла пенсионерка 

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил и.о. руководителя СУ СК России по Свердловской области К. В. Мирошниченко подготовить доклад о ходе расследования и обстоятельствах дела, связанного с пожаром на улице Красноармейской, 57. Следственными органами СУ СК России по Свердловской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30 и ч. 1 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство).

Напомним, ранним утром 1 октября в Нижнем Тагиле произошёл пожар в квартире на улице Красноармейской. При пожаре пострадала 78-летняя пенсионерка, которую эвакуировали через окно, но она получила отравление угарным газом и ожог руки. В больницу она была доставлена в состоянии средней тяжести. 11 человек самостоятельно покинули задымлённый подъезд, ещё четверым, в том числе пострадавшей пенсионерке, понадобилась помощь спасателей. На видео с камер видеонаблюдения, выложенном сообществом «Инцидент Нижний Тагил», зафиксированы двое молодых людей, которые перед возгоранием заходят в подъезд, а после быстро покидают его. Возможно, злоумышленники намеренно подожгли квартиру женщины. Полиция Нижнего Тагила проводит проверку.