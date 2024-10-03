Суд над главой ГГО Дмитрием Летниковым перенесли в третий раз

Рассмотрение уголовного дела главы Горноуральского городского округа Дмитрия Летникова, которое должно было состояться сегодня, 3 октября, отложено. Причина заключается в том, что обвиняемый находится на больничном с 1 по 4 октября. Следующие слушания должны пройти 7 октября.

Судебное заседание по уголовному делу главы ГГО переносится уже не в первый раз. 5 июля заседание не состоялось из-за болезни судьи, 30 июля — из-за болезни адвоката главы ГГО, 11 сентября — из-за болезни судьи Дениса Абашева.

Уголовное дело в отношении Летникова было возбуждено Следственным комитетом. По версии следствия, Дмитрий Летников в октябре 2022 года подписал договор купли-продажи с АО Санаторий «Янган-Тау». 26 октября того же года, используя бюджетные средства, приобрёл для себя и своей жены путёвки на сумму 134 860 рублей. Всего в уголовном деле три аналогичных эпизода.

Сегодняшнее заседание должно было пройти под председательством нового судьи Виктора Энграфа. Он был назначен на эту должность Указом Президента РФ от 31 марта 2023 года. Виктор Энграф имеет опыт рассмотрения дел высокой общественной значимости. Например, ранее он отказал в удовлетворении ходатайства следователя о заключении под стражу сотрудников компании «ГАЗЭКС», которых обвинили в причастности к трагическим событиям, связанным со взрывом в пятиэтажном доме на Сибирской, 81, где погибли люди. Вместо этого судья решил отправить газовщиков под домашний арест.

Во время сегодняшнего заседания адвокат Летникова попросил суд закрыть слушание для СМИ. Судья Виктор Энграф удовлетворил это ходатайство частично: СМИ запретили присутствовать только в моменты, когда будет озвучена личная информация подсудимого.