Медики больницы «Санаторий Руш» спасли жизнь пациентки

В больнице «Санаторий Руш» сотрудники учреждения смогли спасти жизнь пациентке, у которой внезапно остановилось сердце. Женщина ранее перенесла ишемический инсульт и поступила в «Санаторий Руш» из городской больницы Ирбита на реабилитацию. В тот день она пришла в больницу в сопровождении сына, ничто не предвещало беды. Через несколько минут пациентка потеряла сознание. Администратор сразу вызвал заведующую отделением медицинской реабилитации взрослых с нарушениями функций центральной нервной системы Татьяну Олькину. Она вместе с дежурной медсестрой быстро спустилась к пациентке.

У женщины были все признаки клинической смерти: отсутствовало дыхание, сердце не билось. В этот момент к спасению подключились кардиологи во главе с заведующей отделением Ладой Булдаковой. Они начали сердечно-лёгочную реанимацию.

«Ситуация была крайне опасной — фиксировались повторяющиеся приступы фибрилляции желудочков сердца и выраженные нарушения проводимости, при которых организм не способен поддерживать нормальные показатели системной гемодинамики. Пришлось применить различные методы, включая дефибрилляцию, временную электрокардиостимуляцию, стабилизацию артериального давления и искусственную вентиляцию лёгких, включая внутривенную поддержку гемодинамики», — рассказывает заместитель главного врача Нина Волкова.

После долгих усилий им удалось стабилизировать состояние женщины. В это время в больницу прибыла бригада скорой помощи, медики передали пациентку коллегам. Состояние было крайне тяжёлым, пациентку доставили в приёмный покой ГБ № 4 Нижнего Тагила. Там профильные специалисты заподозрили у неё острый субэндокардиальный инфаркт. В тот же день женщине провели экстренную коронарографию и установили два стента, что позволило восстановить кровоток и спасти пациентке жизнь.