Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело после избиения инвалида в Нижнем Тагиле

Председатель СКР Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело о хулиганстве после опубликованного в соцсетях видео, на котором мужчина несколько раз ударяет инвалида-колясочника. Инцидент произошёл в микрорайоне 9-й посёлок.

«В СМИ сообщается, что в Нижнем Тагиле мужчина причинил множественные телесные повреждения жителю региона, являющемуся инвалидом. Следственными органами СК России по Свердловской области по данному факту проводится процессуальная проверка (ст. 213 УК РФ). Глава ведомства поручил и. о. руководителя СУ СК России по Свердловской области Мирошниченко К. В. возбудить по данному факту уголовное дело и представить доклад», — говорится в сообщении Информационного центра СК РФ.

В пресс-группе МУ МВД России «Нижнетагильское» отметили, что ранее сообщений по данному факту к ним не поступало. Участковым уполномоченным организована проверка, по результатам которой будет принято обоснованное процессуальное решение.