Нижнетагильская епархия прокомментировала переход детского сада № 19 на Старой Гальянке под её управление

Нижнетагильская епархия РПЦ прокомментировала перевод детского сада № 19 на Старой Гальянке под своё управление. Как рассказали АН «Между строк» в информационном отделе епархии, вопрос о создании в Нижнем Тагиле православного детсада возник давно.

«Это ответ на запрос жителей, желающих предоставить своим детям образование, основанное на традиционных православных ценностях в рамках православной культуры», — комментируют в епархии.

По заверениям епархии, расположение детского сада рядом с гимназией обеспечит детям плавный переход в православную школу. Кроме того, переход к новому учредителю не изменит стоимость для родителей, а условия работы воспитателей останутся прежними. Родители смогут продолжать водить детей в детский сад № 19 или выбрать другое дошкольное учреждение.

«Сотрудничество епархии и администрации города может помочь в реализации указа президента РФ от ноября 2022 года, подчёркивающего значимость духовно-нравственных ценностей. В Нижнем Тагиле уже существует успешный пример реализации проекта в области православного образования — это Православная гимназия имени святого благоверного великого князя Александра Невского, открытая в 2014 году», — рассказали в епархии.

Напомним, детский сад на улице Бригадной, 104 закрыли в сентябре этого года, о чём 16 сентября вышло постановление на официальном сайте администрации города, подписанное Владиславом Пинаевым. А само здание, где находилось учреждение, передали городу. Родители высказали своё недовольство по поводу закрытия, так как дети уже привыкли к этому детскому саду, а кроме того, другие учреждения находятся более чем в километре от него. Позднее выяснилось, что новым учредителем стала Нижнетагильская епархия.