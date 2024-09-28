«Будут заниматься духовно-нравственным развитием детей». Мэрия передаст муниципальный детский сад на Старой Гальянке Нижнетагильской епархии

Муниципальный детский сад № 19 на Старой Гальянке (улица Бригадная, 104, МАДОУ «Радость») мэрия Нижнего Тагила планирует отдать Нижнетагильской епархии. Об этом АН «Между строк» рассказали в пресс-службе администрации города.

«Как сообщают в управлении образования, детский сад № 19 продолжит свою работу. Идёт смена учредителя. Им станет Нижнетагильская епархия. В детском саду будут заниматься духовно-нравственным развитием детей. Все желающие родители могут продолжить водить туда своих детей. Либо, с учётом пожеланий, им предоставят места в других детских садах. Всех сотрудников обеспечат рабочими местами. Также при желании они смогут продолжить работу в 19-м детском саду», — отметили в мэрии.

При этом не уточняется, на каких условиях родители смогут отдать своих детей в православный детсад. АН «Между строк» сделало соответствующий запрос в Нижнетагильскую епархию.

Напомним, родители, чьи дети посещают детский сад № 19, очень недовольны решением тагильских властей о закрытии муниципального дошкольного образовательного учреждения. Ближайшие детские сады расположены на расстоянии километра от нынешнего, а это значит, что каждый день придётся водить детей на дальние расстояния, что может сказаться на их здоровье и эмоциональном состоянии. Многие семьи уже привыкли к устоявшемуся распорядку, сдружились с другими родителями и воспитателями, и разрыв этих связей воспринимается как дополнительная травма для малышей.