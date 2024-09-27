В Нижнем Тагиле мэрия против воли родителей закрывает муниципальный детский сад на Старой Гальянке

В редакцию АН «Между строк» обратились обеспокоенные родители, чьи дети посещают детский сад № 19 по адресу Бригадная, 104 (МАДОУ «Радость»). На днях до них дошла информация, что дошкольное образовательное учреждение скоро закроют насовсем, а им придётся искать новые детсады для своих чад.

Родители не понимают, как в такое непростое время можно закрывать детские сады. На фоне нестабильной экономической ситуации и ограниченного выбора детских учреждений это решение вызывает у них тревогу.

«Вроде Владимир Путин объявил 2024 год Годом семьи, а они садики рабочие закрывают», — рассуждает отец одного из детей, подчёркивая, что вместо создания комфортных условий для роста и развития детей происходит их уничтожение.

Ближайшие детские сады расположены на расстоянии километра от нынешнего, а это значит, что каждый день придётся водить детей на дальние расстояния, что может сказаться на их здоровье и эмоциональном состоянии. Многие семьи уже привыкли к устоявшемуся распорядку, сдружились с другими родителями и воспитателями, и разрыв этих связей воспринимается как дополнительная травма для малышей.

Сегодня родители создали петицию в интернете, которая, как они надеются, поможет им сохранить учреждение.

«Наши детки и мы, родители, очень ценим и любим наш детский сад и его работников. К тому же это единственный самый близкий сад на Старой Гальянке, а все остальные находятся в отдаленном районе», — пишет Оксана, мама одной из воспитанниц, в петиции.

Оксана рассказала журналисту АН «Между строк», что этот детский сад для неё и других родителей и детей как вторая семья. Туда ходит уже второй её ребёнок, которому ещё нет двух лет и который только недавно адаптировался и привык к месту и людям.



«Это в первую очередь стресс для наших детей. Они маленькие, но они всё понимают, плачут и не хотят уходить», — рассказывает женщина.

Между собой родители распространяют слухи, что в здании садика могут открыть частное дошкольное учреждение, относящееся к Православной гимназии. Однако директор гимназии Владимир Диденко заверил АН «Между строк», что таких планов у него нет.

«У нас частная школа, чтобы её содержать, мы её сделали платной. А делать православный детский сад платным учреждением — это не по-человечески. Содержать такое здание, как на Бригадной, очень дорого, у нас нет достаточного бюджета на открытие в нём дошкольного учреждения. Если и будет разговор об открытии там чего-то подобного, то это будет разговор на уровне мэра города и епископа. Не удивлюсь, если это здание предложат церкви», — прокомментировал ситуацию директор гимназии.

16 сентября на официальном сайте администрация города опубликовано постановление об упразднении детского сада № 19, подписанное Владиславом Пинаевым. Управлению образования поручено провести необходимые организационные мероприятия, «обеспечив защиту прав работников и воспитанников».

Кроме того, директор учреждения Елена Городилова должна организовать передачу недвижимого имущества в муниципальную казну и прекратить право бессрочного пользования земельным участком, ранее использовавшимся под детский сад. Таким образом, здание по адресу Бригадная, 104 перейдёт в собственность города. Дальнейшая судьба постройки и территории, на которой она находится, пока неизвестна.

АН «Между строк» сделало запрос в пресс-службу мэрии Нижнего Тагила. На момент публикации ответ не получен.

Здание детского сада на Бригадной было построено более 100 лет назад. За это время из дома купца оно сначала превратилось в больницу, а с 1943 года стало дошкольным учреждением. Это единственное дошкольное учреждение в районе, отапливаемое собственной угольной котельной, несмотря на то, что на Старой Гальянке давно проведён газ. Кроме того, там есть выгребная яма, поскольку сооружение не могут подключить к канализации без разрешения жителей соседних частных домов.

Одной из главных проблем здания были балки на втором этаже, которые изначально были сделаны с нарушениями, в результате чего они не проветривались и подвергались гниению.