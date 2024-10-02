Мужчина погиб при пожаре в коллективном саду «Капасиха» под Нижним Тагилом

Сегодня, 2 октября, в 05:30 на центральный пункт пожарной связи поступило сообщение о возгорании в садовом товариществе «Капасиха» под Нижним Тагилом. Горел садовый дом на участке № 4 на улице Мичурина. К моменту прибытия спасателей огонь уже уничтожил кровлю, чердак и значительную часть мебели и вещей. Также пострадали стены деревянного дома. После тушения пожара, около семи утра, во время разборки завалов пожарные обнаружили труп 63-летнего мужчины.

В настоящее время проводится проверка по факту пожара. Устанавливаются причины и обстоятельства случившегося.