В библиотеках Нижнего Тагила пройдёт акция «День чтения — 2024»

В пятницу, 4 октября, в Свердловской области пройдёт акция «День чтения — 2024» (6+), посвящённая 90-летию региона. В Нижнем Тагиле известные личности поделятся своими литературными предпочтениями и расскажут о родном крае. Встречи с представителями различных профессий — писателями, актёрами, историками и журналистами — пройдут в разных районах города.

В Центральной городской библиотеке в 12:00 выступит психолог и мотивационный тренер Валерия Волкова, а в 14:30 с гостями библиотеки пообщается актёр Нижнетагильского драматического театра Данил Зинеев. В «Доме Окуджавы» в 12:00 о литературе расскажет Никита Попов, заведующий Мемориально-литературным музеем А. П. Бондина.

В библиотеке № 1 в 14:00 выступит депутат Законодательного собрания Свердловской области Михаил Ершов, который представит свою книгу «От Египта до Нижнего Тагила». В это же время в библиотеке № 7 можно будет встретиться с шоуменом и продюсером Михаилом Виноградовым, а в библиотеке № 3 — с историком Сергеем Пудовкиным.

В библиотеке № 11 в 18:00 пройдёт встреча с Сергеем Прозоровым, руководителем военно-патриотического клуба «Лебяжинец». Также в библиотеке № 9 в 11:00 выступит писатель Яков Разливинский, а в библиотеке № 8 в 13:20 — режиссёр Екатерина Чеснокова.

Кроме того, в библиотеке № 2 в 14:00 главный редактор газеты «Машиностроитель» Алёна Турушева расскажет о своей деятельности. В библиотеке № 13 в 14:00 пройдёт встреча с инженером-конструктором Никитой Тебеньковым, а в библиотеке № 6 в 15:00 выступит актёр Молодёжного театра Илья Головин.

В других библиотеках также запланированы интересные мероприятия: редактор Александра Логинова поделится своим опытом в библиотеке № 10 в 15:00, а педагог Дома детского творчества и художник Юлия Федорченко встретится с читателями в библиотеке № 5 в 10:00.

В библиотеке № 12 в 14:00 пройдёт встреча с депутатом городской думы Мариной Кибардиной, а в библиотеке № 14 выступит Наталья Светлакова, руководитель просветительского проекта «Экодом» в парке «Народный».