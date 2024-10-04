Бесплатный онлайн-курс по технологиям продаж для предпринимателей пройдёт на площадке СОФПП

Экономическая нестабильность, снижение спроса и усиление конкуренции — проблемы, с которыми сталкиваются владельцы любого бизнеса. Чтобы помочь справиться с этими вызовами, для предпринимателей и самозанятых на площадке Свердловского областного фонда поддержки предпринимательства (СОФПП) с 7 по 10 октября пройдёт бесплатный онлайн-курс «Технологии продаж» (18+). Его ведущая — Ольга Дубровина, опытный педагог и директор компании бизнес-тренерства SERVICE PLUS. Она консультирует специалистов различных отраслей, помогая им развивать профессиональные навыки. Участники образовательной программы получат практические технологии управления продажами и смогут уже на курсе применить знания для совершенствования продаж своего продукта или услуги. Программа реализуется в соответствии с задачами нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство».

— Каковы основные цели курса «Технологии продаж» и что участники смогут применить на практике?

— Мы будем говорить о построении и оптимизации бизнес-процесса продаж и важности процессной дисциплины в продажах: алгоритм действий и критерии оценки результатов, чёткие инструменты контроля. Нам предстоит разобрать стратегии работы с клиентами и познакомиться с инструментами качественного клиентоориентированного сервиса.

— Какие ключевые аспекты системы продаж вы считаете наиболее важными сейчас?

— При всей притягательности новых веяний и установок в продажах нельзя забывать о том, что любой процесс будет отлажен, если построена система. Если в компании отлажены процессы управления продажами, есть понятный бизнес-процесс продаж, который учитывает удобство, выгоды и интересы всех участников: компании, сотрудников, клиентов, когда прописаны алгоритмы и регламенты, обучены сотрудники, тогда и последствия любых экономических колебаний окажут меньшее воздействие на стабильность компании.

— Расскажите о методах повышения продаж, которые будут обсуждаться на курсе.

— Мы много будем говорить о смене парадигмы в отношении клиентов. Сейчас важно понимать, что если бизнес провозглашает своей генеральной целью заработать деньги за счёт клиентов, то это неправильная позиция и она не интересна клиентам. Цель бизнеса — понять, что хочет клиент, и максимально уделить ему внимание, проявить заботу, создать комфорт, предоставить качественный товар или услугу, быть полезным. За это клиент благодарит, позволяет компании зарабатывать и становится промоутером вашего бизнеса.

— Какие стратегии работы с клиентами вы рекомендуете, чтобы улучшить их опыт и увеличить лояльность?

— Важно знать своих клиентов в лицо. Сейчас на первый план выходит персонификация каждого клиента. И это не про портрет целевой группы. Клиенты уже не хотят быть серой массой. Сейчас достаточно средств, чтобы безликого клиента превратить в конкретного человека, с чьими потребностями и болями может успешно работать продавец.

Необходимо качественно вести клиентскую базу и прорабатывать каждую категорию клиентов: потенциальных, постоянных и спящих. Нет большой пользы от привлечения новых клиентов (это дорогостоящий и трудозатратный процесс), если в компании не продуман механизм удержания клиентов и повышения их лояльности, нет желания разбираться в причинах снижения их активности и ухода к конкурентам.

— Какие инструменты качественного сервиса вы рекомендуете внедрить в компании для повышения удовлетворённости клиентов?

— В первую очередь спрашивать мнение самих клиентов. Для этого существуют простые инструменты сбора информации: анкеты, опросы, фокус-группы. Можно долго придумывать новые компоненты сервисного обслуживания, но самый верный путь — спросить у клиентов, что их устраивает, а что нет, что они хотят и чего им не хватает.

— Как вы видите роль сервиса в современных бизнес-стратегиях?

— При построении продающей компании необходимо знать организационные составляющие клиентоориентированного сервиса и вкладываться в их развитие. Мы подробно будем разбирать это на курсе. Сервис должен быть ценностью корпоративной культуры компании. Это не просто слова, это идеология, которая всесторонне поддерживается руководством компании. Важные моменты: каждому сотруднику в компании должна быть понятна сервисная стратегия, персонал должен быть мотивирован на предоставление качественного сервиса клиентам, обязательно должна присутствовать оценка самих клиентов, насколько они удовлетворены взаимодействием с вашей компанией.

Курс будет проходить ежедневно с 10:00 до 13:00. Ссылка на регистрацию для участия в бесплатном тренинге СОФПП: https://b24-1qd2tz.bitrix24.site/crm_form_xkvax/?mid=18969