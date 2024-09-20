Тагильский weekend топ-8: рейв с московским DJ, песни под гитару, день рождения ресторана, поход на скалы, мастер-класс, народные гулянья и сразу два STAND UP

О том, чем заняться с 20 по 22 сентября

Закинул старик в море невод, а тут как тут Росрыбнадзор. Осень — время ярких эмоций и незабываемых встреч. Пока за окном бабье лето, мы радуемся и предлагаем не упустить выходные, а выбрать интересные события из нашей традиционной подборки мероприятий на любой вкус.

Рейв с Mikhail Kobzar (18+)

20 сентября в 23:00

в баре «Гора»

Бар приглашает всех тагильчан на уникальное событие — рейв с Mikhail Kobzar. Диджей и музыкант успел отыграть во всех знаковых местах России и Европы и теперь приехал в Нижний Тагил. Это будет незабываемое событие, которое вы не захотите пропустить, ведь за плечами у музыканта 10 успешных виниловых релизов и участие в таких фестивалях, как Kazantip, Epizode, Z-City, Alfa Future People, Mexanika, Future Fest.

Праздник «Русский двор» (0+)

21 сентября в 15:00

на Черноисточинском шоссе, 27

«Русская община» приглашает всех желающих на праздник «Весёлый двор»! Жителей города ждут песни, пляски, хороводы и увлекательные мастер-классы. Приходите всей семьёй, чтобы окунуться в атмосферу русской культуры и традиций.

Музыкальный вечер «Квартирник на Уральской» (12+)

21 сентября в 16:00

в Нижнетагильском музее изобразительных искусств

Музей приглашает всех желающих на традиционный «Квартирник на Уральской»! В субботу для вас выступит талантливый музыкант Николай Матвеев, который исполнит хиты групп «Чайф», «Nautilus Pompilius» и «Кино». Не упустите возможность насладиться прекрасной музыкой и провести вечер в уютной атмосфере нашего музея.

День рождения ресторана «Люди говорят» (18+)

21 сентября в 18:00

в ресторане «Люди говорят»

Ресторан приглашает тагильчан на свой праздник, чтобы вместе отметить двухлетие. Гостей ждёт незабываемый вечер, полный ярких эмоций и впечатлений.

В программе праздника:

комплимент от ресторана — настойка и десерт;

музыкальное сопровождение от Маринэ Пылаевой в компании пианиста и гитариста;

фотобудка, где вы сможете сделать яркие и запоминающиеся фотографии;

DJ-сет от Димы Фреша, который создаст атмосферу настоящего праздника. Бронь столов.

Большой субботний STAND UP (18+)

21 сентября в 19:30

в баре «Гора»

Бар приглашает всех на самое смешное событие этого сезона — Большой субботний стендап! Гостей ждут выступления лучших комиков Екатеринбурга, чьи таланты покорили интернет и телевидение, включая победы на канале ТНТ.

И во главе этой блестящей команды — Дмитрий Александров, который подготовил для тагильчан нечто особенное. Билеты приобретаются заранее.

Поход выходного дня в Чёртово городище (12+)

22 сентября в 08:15

Клуб туристов «Азимут»

Клуб приглашает тагильчан отправиться в поход выходного дня к скалам Чёртово городище — уникальному геоморфологическому, ботаническому и археологическому памятнику природы. Встреча утром у касс железнодорожного вокзала. С собой хорошее настроение, одежда по погоде, вкусный перекус, дождевик и сменные носки. Протяжённость маршрута — 10 км. Предварительная запись.

Мастер-класс «Гуляй поле» (12+)

22 сентября в 15:00

в Нижнетагильском музее изобразительных искусств

Музей приглашает всех желающих на интересный мастер-класс «Гуляй поле» в технике по-сырому. На мероприятии тагильчане смогут

запечатлеть воспоминания об осени на бумаге и пообщаться с единомышленниками в приятной атмосфере. Проведите время с пользой и удовольствием и получите новые знания в области живописи. Предварительная запись.

STAND UP (18+)

22 сентября в 19:00

в комфорт-холле LOFT

Приходите посмеяться и послушать выступления комиков. Участники гарантируют море смеха и заряд отличного настроения на следующую неделю.