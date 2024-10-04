Первый замминистра строительства и ЖКХ РФ Александр Ломакин приехал в Нижний Тагил, чтобы оценить темпы строительства станции водоподготовки «Южная»

Сегодня, 4 октября, первый заместитель министра строительства и ЖКХ РФ Александр Ломакин вместе с министром энергетики и ЖКХ Свердловской области Николаем Смирновым осмотрели ход строительства новой станции водоподготовки «Южная» в посёлке Черноисточинск под Нижним Тагилом. Мощность станции — более 100 тысяч кубометров в сутки. Она должна обеспечить питьевой водой более 200 тысяч жителей Нижнего Тагила. Станцию и город соединит новый водовод протяжённостью почти 20 километров. Это один из крупнейших инфраструктурных проектов в сфере ЖКХ, реализуемых в Свердловской области. Станция строится при поддержке правительства Российской Федерации.

«Масштабы предстоящего строительства впечатляют. Сегодня можно точно сказать, что это будет самый крупный проект в сфере ЖКХ в Уральском регионе», — отметил Александр Ломакин.

Стоимость контракта с главным подрядчиком екатеринбургским АО «Уральская энергетическая строительная компания» составила более 7 млрд рублей. Из них 6,25 млрд рублей — специальный казначейский кредит, 1 млрд рублей выделили из областного бюджета, 53 млн рублей потратит город.

Федеральной поддержки проекта добился губернатор Евгений Куйвашев. Решение о предоставлении Свердловской области на эти цели свыше 6,2 миллиарда рублей принято заместителем председателя правительства РФ Маратом Хуснуллиным.

«Все работы ведутся по графику, уже выполнено 25% от предусмотренного объёма. Строители завершили монтаж фундамента, смонтировано более 350 тонн металлоконструкций и уже приобретено оборудование почти на 1,3 миллиарда рублей», — пояснил министр энергетики и ЖКХ Свердловской области Николай Смирнов.

Новая станция также позволит обеспечить качественной питьевой водой объекты социальной инфраструктуры и основные промышленные предприятия города. Кроме того, реализация проекта даст толчок для создания новых рабочих мест и дальнейшего развития города. Завершить строительство станции планируется в 2026 году.

На станцию «Южная» вода будет поступать из Черноисточинского водохранилища, которое является крупнейшим и основным источником питьевого водоснабжения Нижнего Тагила и Горноуральского городского округа. С 2021 года в рамках нацпроекта «Экология» ведётся работа по реабилитации водоёма. Вновь построенные очистные сооружения будут завершающим этапом, который позволит жителям города получать качественную коммунальную услугу по питьевому водоснабжению.