Галерист Евгений Комухин и руководитель «Дома Окуджавы» получат премию губернатора  

Сотрудники культурного центра «Дом Окуджавы» стали лауреатами премии губернатора Свердловской области «За успехи в разработке и внедрении инновационных проектов в библиотечной сфере». На высоком уровне оценена работа заведующей культурным центром Ирины Глошиной и куратора галереи современного искусства Евгения Комухина, сообщает пресс-служба Центральной городской библиотеки.

На премию губернатора была выдвинута инновационная модель общедоступной библиотеки, объединённой с музеем и галереей. Уже несколько лет в «Доме Окуджавы» действует не только экспозиция, посвящённая знаменитому барду, но и галерея современного искусства, в которой свои проекты представляют молодые тагильские художники и фотографы из разных стран мира.

Идея создать «Дом Окуджавы» появилась у тагильчан в 2014 году. В этом же году в Нижнем Тагиле состоялся первый фестиваль-конкурс «Возьмёмся за руки, друзья…», посвящённый творчеству Булата Окуджавы. В 2017 году в доме была представлена первая музейная экспозиция.

В 2021 году «Дом Окуджавы» ждёт капитальный ремонт. Работы начнутся весной.

Также в числе лауреатов губернаторской премии за 2020 год творческий коллектив Нижнетагильского музея изобразительных искусств. Тагильские музейщики одержали победу в номинации «За лучшую публикацию по музееведению, истории и культуре Урала» за книгу «Вилен Мухаркин. Живая живопись. Альбом». Над изданием работали заместитель директора по основной деятельности и развитию Надежда Гундырева и хранитель коллекции «Живопись» Лариса Смирных. Книга посвящена известному тагильскому художнику, «уральскому Ван Гогу», участнику Великой Отечественной войны Вилену Мухаркину, которого не стало 26 августа 2020 года.