В музее искусств презентуют книгу о творчестве тагильского живописца Вилена Мухаркина

6 октября в 16:00 Нижнетагильский музей изобразительных искусств приглашает на презентацию книги об известном тагильском художнике Вилене Мухаркине. Альбом-каталог «Вилен Мухаркин. Живая живопись» был подготовлен в честь 95-летнего юбилея талантливого живописца. Художник не успел дожить до выхода книги и 26 августа ушёл из жизни. Искусствоведы называли его «уральским Ван Гогом».

Вилен Мухаркин – тагильский живописец, участник Великой Отечественной войны, был награждён медалями «За отвагу», «За взятие Будапешта» и «За победу над Германией», удостоен ордена Отечественной войны.

Альбом создавался на протяжении 2020 года, всю весну искусствоведы музея работали в мастерской Мухаркина, записывали его воспоминания. Автором статьи о творчестве художника стала заместитель директора по хранению Лариса Смирных. Всего в альбом вошло более 150 цветных снимков работ пейзажиста из коллекции музея искусств и частного собрания Александра Захарова. Альбом подготовлен и издан на средства депутата Нижнетагильской городской Думы Владимира Антонова.

«Основная часть созданных живописцем произведений – это пейзажные мотивы Урала, с которым связана вся жизнь художника. Ценностные представления о мире Мухаркин воплощает и в натюрмортах, находя порой неожиданную красоту в простых окружающих нас вещах. Художник предпочитает писать на картоне гуашевыми и темперными красками, потому что, как замечает при этом автор, они дают ему "возможность быстро выложиться и выплеснуться"», – пишут в музее искусств.

Художник родился 6 апреля в 1925 году в Надёждинске (сейчас — Серов) в 1943 году, а в Нижний Тагил приехал в 1947 году. Закончил живописно-педагогическое отделение Нижнетагильского Художественно-промышленного училища и до 1970 года работал в нём преподавателем. 26 августа 2020 года Вилена Мухаркина не стало.

Презентация состоится 6 октября в 16:00 в главном здании музея искусств на Уральской, 7. По всем вопросам обращаться по телефонам: 8(3435)25-24-29, 8(3435)25-26-47.