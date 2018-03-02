ФСБ изымает документы в администрации Дербентского района Дагестана

Правоохранители проводят выемку документов в администрации Дербентского района Дагестана, со ссылкой на информированный источник пишет «Интерфакс». По предварительным данным, обыски проводят сотрудники ФСБ, МВД, а также Следственного комитета. Причину обысков собеседник агентства не уточнил.

Ранее со ссылкой на информированный источник сообщалось, что силовики проводят обыски в доме врио министра архитектуры и ЖКХ Дагестана Казибекова. Источник пояснил, что, по предварительным данным, Казибеков в сговоре с бывшим премьер-министром республики, ныне арестованным Абдусамадом Гамидовым, завышали цены при реализации адресной программы переселения граждан из аварийного жилья.

С января в Дагестане работает межведомственная комиссия ФСБ, МВД и СК, которая проверяет состояние законности в республике. 5 февраля в Махачкале были задержаны исполняющий обязанности премьер-министра республики, двое его заместителей и бывший министр образования. Их обвинили в хищении бюджетных средств на сумму более 100 миллионов рублей. До этого были заведены уголовные дела в отношении мэра Махачкалы и главного архитектора города. Они обвиняются в превышении должностных полномочий.

После задержания чиновников правительства врио главы Дагестана Владимир Васильев отправил кабинет министров в отставку в полном составе. Временно исполняющим обязанности председателя правительства региона назначен Анатолий Карибов.