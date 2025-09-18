Федеральные ритейлеры хотят купить уральскую сеть продуктовых магазинов «у дома» «Жизньмарт»

Уральскую сеть продуктовых магазинов формата «у дома» «Жизньмарт», которой владеет предприниматель Иван Зайченко, могут купить крупные федеральные ритейлеры, сообщает 66.RU со ссылкой на источник.

По данным издания, сейчас стороны находятся на ранней стадии переговоров. Названия компаний, интересующихся уральским активом, не раскрываются, известно только, что это крупные игроки рынка.

В «Жизньмарте» изданию не стали комментировать ситуацию. Сейчас у сети свыше 300 магазинов по всей России и за её пределами, в том числе в Нижнем Тагиле, Екатеринбурге, Уфе, Санкт-Петербурге, Тюмени, Первоуральске, Челябинске, Астане и Дубае.