«Это уникальная возможность получить новый взгляд на свой проект и заручиться поддержкой». В Свердловской области стартовал набор в акселератор креативных индустрий 

В Свердловской области стартовал набор в комплексный акселератор креативных индустрий «Новое железо». Участники — начинающие и действующие предприниматели, будут работать с наставниками, научатся продюсированию креативного продукта, разберутся в финансовой составляющей и тонкостях менеджмента.

Обучение будет проходить с 4 октября по 30 ноября в гибридном формате — онлайн и офлайн.

«Перед областью стоит задача — увеличить вклад креативной экономики в ВВП страны до 6% к 2030 году. Мы решаем её комплексно: обучаем, развиваем инфраструктуру, проводим масштабные события, которые помогают выходить на новые рынки. Все мероприятия очень востребованы, компании активно пользуются существующими возможностями господдержки», — сообщил и.о. заместителя губернатора Свердловской области — министра инвестиций и развития Дмитрий Ионин.

Обучение в акселераторе бесплатное и проходит в рамках нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика». В программе — лекции, практикумы и «Менторская гостиная». Теоретическая часть акселератора состоит из четырёх модулей: креативный продукт и его особенности, продюсирование, разработка финансовой модели и управление креативным продуктом.

Участники будет прорабатывать свои кейсы с наставниками, а в завершение защитят проекты перед экспертами. Финальный питчинг состоится 27 и 29 ноября.

«Обучение подойдёт и тем, кто только начинает, и тем, кто в поиске идей, а также тем, кто готов к масштабированию. Это уникальная возможность получить новый взгляд на свой проект и заручиться поддержкой. Также на протяжении всей осени у СОФПП проходят мастер-классы и воркшопы для креативных индустрий: по созданию фирменного стиля, работе с культурным кодом, ландшафтному дизайну, продажах на маркетплейсах и многим другим направлениям», — отметил директор Свердловского областного фонда поддержки предпринимательства Валерий Пиличев.

К отбору для участия в акселераторе допускаются физические лица, самозанятые, индивидуальные предприниматели и юридические лица. В проект ждут: представителей сферы моды, арт-индустрии, кино и видеопроизводства, гейм-индустрии и IT, медиа, дизайна, архитектуры, НХП, гастрономии, музыки и других сфер креативной экономики.

В числе экспертов акселератора: креативный предприниматель, директор АНО «Агентство развития Сысерти», сооснователь креативного кластера «На Заводе» Ян Кожан, основатель кинопродакшна BigBagFilms и куратор направления «Бизнес» Фонда поддержки независимого кино «Манифест_16» Алексей Стасюк, основатель креативной экосистемы QUOKKA Артём Миронов, режиссёр и сценарист федеральных событий Максим Бурков и другие.

Для участия необходимо зарегистрироваться.

Организаторы проекта: правительство Свердловской области, министерство инвестиций и развития Свердловской области, Свердловский областной фонд поддержки предпринимательства (СОФПП, на базе которого создан Центр «Мой бизнес»), выступающий опорной организацией по развитию креативных индустрий.

Оператор — креативный кластер «На Заводе».