«Это как наркотик». Жители Нижнего Тагила жалуются на игровые автоматы

Жители Нижнего Тагила бьют тревогу из-за распространения в городе игровых автоматов, установленных прямо в общественных местах. В таких автоматах люди проигрывают своё имущество и влезают в долги.

Как рассказал изданию E1 27-летний тагильчанин Илья, он подсел на игровые автоматы, из-за чего от него ушла жена, а за полтора года он проиграл около 4,5 млн рублей и лишился жилья и машины, оставшись с миллионными долгами.

«У меня сейчас кредитная нагрузка больше миллиона. Это какой-то кошмар. Зависимость сильнейшая, появляется быстро. Это как наркотик. Я всё понимаю, но ничего не могу сделать. Были очень чёрные мысли, что жизнь кончена и нет смысла продолжать. Это максимально тяжело, не передать словами, что ты чувствуешь. Слава Богу, что я был не один. Мне помогли родители и другие родственники. Но даже сейчас ситуация по-прежнему тяжёлая. Долговая нагрузка никуда не делась», — рассказал Илья.

Сейчас молодого человека содержат и кормят родители, так как он сам не в состоянии бороться с лудоманией, а по финансовым причинам пока не может пройти лечение и реабилитацию.

«Я понимаю, что, если мне в руки попадёт даже 100 рублей, я их проиграю. Я пытаюсь выкарабкаться из этой ямы и помочь другим не попасть в неё», — признаётся Илья.

Сейчас он объединился с другими пострадавшими, и вместе они пытаются бороться с распространением игровых автоматов — пишут заявления в полицию, а также прокуратуру и обращения в общественные организации, однако борьба пока ни к чему не приводит.

По российскому закону № 244-ФЗ залы игровых автоматов могут находиться только в специальных игорных зонах — «Янтарной» (Калининградская область), «Красной Поляне» (Краснодарский край), «Сибирской монете» (Алтайский край) и «Приморье» (Приморский край).

«Закон запрещает открытие игорных заведений, в том числе залов игровых автоматов, вне установленных игорных зон, в том числе и магазинах. Это прямо противоречит нормам действующего законодательства РФ», — говорит адвокат Олег Шестаков.

Однако владельцы игровых автоматов обнаружили лазейку, и официально такие автоматы проходят как «электронные торговые системы», то есть маскируются под инструменты биржевой торговли.

«Сотрудники отдела экономической безопасности и противодействия коррупции МУ МВД России „Нижнетагильское“ проводили неоднократные проверки — как инициативно, так и по обращению граждан. Электронные терминалы, установленные в торговых точках, направлялись на независимые экспертизы, по результатам которых они не признаны игровым оборудованием», — сообщили Е1 в полиции Нижнего Тагила.

Чтобы признать автомат игровым, требуется заключение эксперта, однако экспертиза не находит необходимый алгоритм, вследствие чего автомат остаётся на месте, а его владелец не может быть привлечён к ответственности за незаконную организацию и проведение азартных игр с использованием игрового оборудования вне игорной зоны.

«Такие автоматы есть и в Екатеринбурге, просто лучше спрятаны. Это всё прописано как торги на бирже. Ни Следственный комитет, ни прокуратура ничего не могут сделать по сей день. Приходят одни отказы в возбуждении дела. Это очень неприятная и проблемная история. Видимо, нужны изменения в законодательстве. Иначе никак не объяснить, почему на глазах у всех происходят эти очевидные вещи», — рассказал Е1 общественник и борец с контрафактом Дмитрий Чукреев.

О невозможности привлечения к ответственности говорит и бывший сотрудник полиции Юрий, который сталкивался с такими ситуациями на практике.

«С 99% вероятностью не будет установлено, что оборудование является игровым. Это значит, что терминал просто не смогли расшифровать. Может пройти месяц, после этого терминал направляется обратно, и в возбуждении уголовного дела отказывают. При этом нельзя проверять один терминал для принятия решения по всем аналогичным. Каждый надо смотреть отдельно», — говорит Юрий.

Напомним, ещё в 2023 году тагильчане заметили возвращение игровых автоматов. Так, житель Нижнего Тагила Андрей застал своего 12-летнего сына увлечённо вставляющим купюры в устройство в надежде на выигрыш. Тогда мужчина направил обращение в Информационный центр Следственного комитета России, а также обратился в полицию и Роспотребнадзор.