Игровые автоматы возвращаются? Тагильчанин попросил Следственный комитет проверить платёжные терминалы в торговых центрах города

Житель Нижнего Тагила по имени Андрей застал сына за просаживанием карманных денег в игровом терминале. В торговом центре недалеко от школы 12-летний мальчик увлечённо вставлял в устройство купюры, надеясь победить в виртуальной лотерее. Инцидент произошёл на этой неделе в магазине на улице Металлургов, 20.

«Увидел, как сын играет в эти игровые автоматы вместе с друзьями. Подойдя к ним, я увидел знакомые игры: те же обезьяны, клубники и так далее. Один в один, как в тех игровых автоматах, которые у нас запрещены по закону. После инцидента стал подмечать похожие стойки в торговых центрах города всё чаще, часто рядом с ними тусуется молодёжь, несмотря на маркировку терминала “18+”. Сына я, конечно же, отчитал, объяснил, что это развод, но всё же…» — рассказал АН «Между строк» тагильчанин Андрей.

Мужчину возмутило, что такой аппарат находится в общественном месте, и для любого подростка с наличкой не составляет труда сделать пару «круток». Андрей уже обратился в Информационный центр Следственного комитета России. Кроме этого, он намерен написать заявление в полицию, а также направить жалобу в Роспотребнадзор.

Напомним, игорный бизнес в России находится под запретом с 2009 года. Согласно существующему законодательству, предпринимательство в этой сфере разрешено только в специальных игорных зонах. На сегодня таких зон по всей стране всего четыре: в Алтайском, Краснодарском, Приморском краях и Калининградской области.

Журналист АН «Между строк» пообщался с представителями различных надзорных и контролирующих ведомств и узнал, насколько законно размещение подобных аппаратов и что делать гражданину в случае выявления таких устройств.

В пресс-группе МУ МВД России «Нижнетагильское» отметили, что по данному факту гражданин может обратиться с заявлением в любой отдел полиции. На основании обращения полицейские проведут проверку, по итогу которой будет принято обоснованное решение. Если у полиции возникнет подозрение, что терминал имеет признаки игрового автомата, он будет изъят на экспертизу.

Аналогичную позицию озвучили в Следственном комитете и прокуратуре. Там отметили, что юридически определить, относится терминал к игровым или нет, можно только в результате экспертизы.

Начальник консультационного пункта Роспотребнадзора в Нижнем Тагиле Александр Башкиров пояснил журналисту АН «Между строк», что прежде всего следует выяснить условия и характер предоставляемой потребителю услуги.

«Для подобных устройств действуют те же подходы, предусмотренные статьёй 10 закона “О защите прав потребителей”. Проще говоря, устройства должны содержать информацию о продавце, оказываемой услуге и дальше по списку. Если услуга имеет ограничение на пользование детьми, обязательно нужна маркировка. Не стоит забывать также, что за действия детей в первую очередь несут ответственность их родители. В данном случае по факту обращения гражданина можно проверить правомерность размещения подобного рода устройств в доступном для детей месте», — рассказал Александр Башкиров.

Отметим, зачастую после запрета игровых автоматов многие азартные игры стали маскироваться под бестиражные лотереи. Так называемые лотоматы начали широко распространяться по всей стране, при этом устройства часто устанавливаются в общественных местах, таких как торговые центры. В большинстве случаев подобные терминалы не подпадают под действие закона об азартных играх и благодаря несовершенству действующей правовой системы устанавливаются и работают на законных основаниях.