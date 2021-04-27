«Ему было важно, чтобы люди знали, какая судьба была у его поколения». В Нижнем Тагиле открылась выставка к 100-летию знаменитого художника Михаила Дистергефта

В Нижнетагильском музее изобразительных искусств накануне состоялось открытие выставки «Неизвестный Михаил Дистергефт» (6+), посвящённой 100-летию со дня рождения тагильского художника, педагога, ветерана Великой Отечественной войны. Основу экспозиции составили малознакомые публике произведения, предоставленные семьёй художника.

У художника Михаила Дистергефта, оказавшего большое влияние на развитие изобразительного искусства в Нижнем Тагиле, была сложная судьба. Немец по происхождению, Дистергефт родился в Калининской области в 1921 году. Весной 1941-го его призвали в армию, но на фронте он пробыл недолго — художника, как немца, отправили в тыл по приказу командования. До 1956 года он работал в разных спецпоселениях: на строительстве Уральского алюминиевого завода в Каменске-Уральском, на Богословских угольных копях в Карпинске.

В 1945 году состоялась первая выставка Дистергефта на угольных копях, которую позже показали в Горном институте в Свердловске. С этого времени официально начинается его карьера художника. Только в 1992 году уже известный далеко за пределами Нижнего Тагила художник был реабилитирован.

В нашем городе Михаил Васильевич и его супруга, хранитель и директор Нижнетагильского музея искусств Элеонора Павловна, прожили до 2005 года, когда семья переехала в Германию.

«Михаил Васильевич Дистергефт — фигура в Нижнем Тагиле очень известная. Это человек, который был педагогом, художником, некоторое время был главным художником города — занимал такую административную должность. Мне пришлось познакомиться с четой Дистергефтов, когда я в 1971 году ученицей пришла в искусствоведческую секцию при музее. Элеонора Павловна стала моим другом, наставником. Я бывала часто у них дома, всегда дружила с этой семьёй», — рассказала на открытии выставки директор НТМИИ Марина Агеева.

«Это был очень интеллигентный человек, мягкий, но в то же время внутри чувствовалась натянутая струна, чутко реагирующая на фальшь. Он чувствовал людей, потому что многое пережил. ГУЛАГ, лагеря ломали людей, но его они, к счастью, не сломили и дали возможность сохранить Богом данные дарования и развить их. Часть его творчества была посвящена годам, проведённым в лагерях, потому что все художники мира пишут о том, что они пережили, что у них находится глубоко в сердце. Он говорил, что пишет на эту тему потому, что ему важно, чтобы люди знали, какая судьба была у его поколения», — отметил депутат ЗакСО Свердловской области Вячеслав Погудин.

«Я поражён этой выставкой, многими работами, ведь я знаю Михаила Дистергефта по большей части как графика, да и не только я. А здесь мы видим лирические акварели, виды Нижнего Тагила, натюрморты. Это был удивительный человек, который пережил из-за нашего государства много горестей и тем не менее сумел не озлобиться. Это, пожалуй, самое потрясающее», — говорит тагильский фотограф Тимофей Дубинин.

Михаил Дистергефт работал в Нижнетагильских художественно-промышленные мастерских, преподавал в художественной студии ДК НТМК и воспитал не одно поколение тагильских художников. Он является автором монументальных росписей в Нижнетагильском кукольном театре и Центральной городской больнице.

В начале 1990-х годов Михаил Дистергефт стал первым лауреатом учреждённой тогда премии губернатора Свердловской области.