Эксперты ФСБ не нашли нарушений в словах Собчак о статусе Крыма

Проведённая ФСБ экспертиза слов телеведущей Ксении Собчак о статусе Крыма не нашла в заявлении никаких нарушений, со ссылкой на свой источник, знакомый с результатами экспертизы, пишет «Русская служба ВВС». Экспертиза заняла чуть более месяца, официально о её результатах не сообщалось. В штабе Собчак с выводом экспертов ФСБ согласны.

«В её словах действительно нет призывов, а просто констатируется факт о нарушении международных обязательств России», — считает член штаба Собчак, профессор кафедры конституционного и административного права факультета права НИУ ВШЭ Елена Лукьянова.

По её словам, Собчак в этом случае не является исключением с точки зрения правоприменения, поскольку её слова были юридически корректны.

«Ксения — профессиональный человек, по образованию журналист-международник, она использует только чёткие формулировки и поправляет людей, когда её слова пытаются исказить», — отметила Лукьянова.

Напомним, на пресс-конференции Ксении Собчак, посвящённой выдвижению её кандидатуры на выборы президента России, в ответ на вопрос о принадлежности Крыма телеведущая заявила: «С точки зрения международного права, Крым — украинский. Точка. Дальше — давайте разговаривать».

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал слова Собчак «неправильными по форме и сути и с точки зрения международного права». Лидер ЛДПР Владимир Жириновский призвал возбудить против Собчак уголовное дело. Депутат Наталья Поклонская обвинила Собчак в «неуважении к людям и к собственной родине» и вступила с ней в публичную перепалку.

Заявление на пресс-конференции стало не последним высказыванием Собчак о Крыме, позже она предложила провести в Крыму новый референдум о независимости.