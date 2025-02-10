В Нижнем Тагиле с начала года в ДТП пострадали 6 детей

В Нижнем Тагиле и на территории Горноуральского городского округа с начала 2025 года зарегистрировано 5 ДТП, в которых пострадали 6 детей, сообщили в городской ГАИ.

В Госавтоинспекции отмечают, что в связи с участившимися случаями травмирования несовершеннолетних сотрудники ГИБДД еженедельно проводят профилактическое мероприятие «Ребёнок-пассажир!». Так, 7 февраля автоинспекторы выявили 10 нарушений правил перевозки детей.

«Поездка пассажира в возрасте до 12 лет в автомобиле, оснащённом ремнями безопасности, на переднем сиденье возможна исключительно при использовании удерживающего устройства. На заднем пассажирском сидении автокресло обязательно для пассажиров до 7 лет. С 7 до 12 лет на заднем сиденье, возможно, использовать как автокресло, так и ремень безопасности. При этом водитель обязан контролировать, чтобы ребёнок самостоятельно не отстегивал ремень безопасности», — напоминают в ГАИ.

За нарушение правил перевозки детей законодательством РФ предусмотрена административная ответственность в виде штрафа 3000 рублей (часть 3 статьи 12.23 КоАП РФ).