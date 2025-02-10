В Нижнем Тагиле на улице Серова произошло смертельное ДТП (ВИДЕО)

В минувшую субботу около 12:00 на улице Серова произошла смертельная авария. На видео с камеры видеонаблюдения, опубликованном в сообществе «Инцидент Нижний Тагил», видно, как водитель автомобиля Skoda Superb, не справившись с управлением, вылетел на встречную полосу и столкнулся с «Газелью». Как сообщили в Госавтоинспекции Нижнего Тагила, в результате аварии 39-летняя пассажирка легкового автомобиля погибла на месте, а 40-летний водитель был госпитализирован. Также пострадал 39-летний водитель микроавтобуса, который был доставлен в больницу. Полиция провела на месте аварии необходимые процедуры, чтобы выяснить причины и обстоятельства происшествия. По факту ДТП ведётся расследование.

Видео: «Инцидент Нижний Тагил»