67 человек погибли от передоза. В Нижнем Тагиле подвели итоги 2024 года по наркоситуации

В Нижнем Тагиле в результате мониторинга наркоситуации было выявлено увеличение количества изъятых наркотиков по сравнению с предыдущим годом. Так, в прошлом году было изъято более 2 килограммов гашиша, а в 2023 году — менее 100 граммов. Количество каннабиса и амфетамина также возросло (с 656 граммов до 1062 и с 22 граммов до 377 соответственно). Больше всего среди наркотиков было синтетических веществ — 13,9 килограмма, при общем количестве изъятого в 20,4 килограмма, сообщается на сайте администрации города.

За год было раскрыто 653 преступления в сфере незаконного оборота наркотиков, и 657 человек привлечены к уголовной ответственности. В результате смертельного отравления наркотиками жизни лишились 67 человек, впервые на учёт в связи с наркоманией были поставлены 109 человек. Количество впервые выявленных ВИЧ-инфицированных снизилось на 21% (с 387 до 307); из них 43 человека заразились при внутривенном введении наркотических веществ.

Число тагильчан, состоящих на учёте в правоохранительных органах в связи с употреблением наркотиков, не изменилось (4763 человека).