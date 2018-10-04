Экс-замначальника свердловского ГУ МВД Романюку предъявили обвинение

Бывшему заместителю начальника ГУ МВД РФ по Свердловской области Владимиру Романюку предъявлено обвинение в получении взятки в 1 млн рублей, со ссылкой на информированный источник пишет Znak.com.

По его данным, речь идёт о взятке за «игорный бизнес».

«Давали московские армяне. Все уже дали показания. Проведены очные ставки», — заявил источник.

Он добавил, что следствие будет ходатайствовать об аресте Владимира Романюка.

Владимир Романюк был задержан накануне в Москве. Этапировали ли его в Екатеринбург, пока неизвестно. Кроме него, вчера в Москве был задержан бывший начальник управления по борьбе с экономическими преступлениями и противодействия коррупции ГУ МВД РФ по Свердловской области полковник Олег Курач, а в Екатеринбурге прошли обыски в городском УМВД РФ, а также дома у начальника отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД РФ по Екатеринбургу майора Эдуарда Воронина.

Следственные действия проводили оперативники отдела «М» УФСБ России по Свердловской области и сотрудники четвёртого следственного управления СКР. Связаны они с нашумевшим делом, по которому срок ранее получил основатель и тренер скандально известного бойцовского клуба «Храбр» Никита Мальцев, а также оперуполномоченный отдела по экономической безопасности и противодействию коррупции УМВД РФ по Екатеринбургу Сергей Кондрашин. Оба обвинялись в вымогательстве взятки в 1,2 млн рублей от представителя букмекерской конторы ООО «ДилСис».

Генерал-майор Владимир Романюк с 1992 по 2011 год работал в московской полиции. Затем вместе с Бородиным в 2011 году он перешёл работать на Урал. В отставку Романюк ушёл в июне 2017 года. После этого, насколько известно, он вернулся в Москву, где нашёл работу на гражданке.