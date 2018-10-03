Экс-замглавы свердловского главка Владимир Романюк задержан в Москве

В Москве задержан экс-замглавы ГУ МВД РФ по Свердловской области генерал-майор Владимир Романюк, сообщает Znak.com со ссылкой на источник в силовых структурах региона. По словам собеседника издания, задержание может быть связано с обысками, которые с утра идут в УМВД по Екатеринбургу.

Ранее стало извстно, что в Екатеринбурге Федеральная служба безопасности проводит оперативные мероприятия в управлении МВД города. По информации портала E1.ru, в здании на Фрунзе, 74 проходит обыск в кабинете одного из высокопоставленных полицейских в отделе экономической безопасности и противодействия коррупции (ОЭБиПК). Позднее появилась информация, что сотрудники отдела «М» УФСБ России по Свердловской области и четвертого следственного управления СКР пришли в кабинет и домой к начальнику отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД по Екатеринбургу майору Эдуарду Воронину.

Источники Znak.com предполагают, что обыски связаны с нашумевшим делом, по которому срок получил основатель и тренер скандально известного бойцовского клуба «Храбр» Никита Мальцев. Мальцев был задержан сотрудниками свердловского ФСБ в январе прошлого года за мошенничество в особо крупном размере. По их версии, он предлагал директору букмекерской конторы, у которого полицейские изъяли игровые автоматы, вернуть оборудование и обеспечить в дальнейшем защиту от проверок. За услуги Мальцев попросил 1,2 млн рублей. При этом, как уверены силовики, исполнить свои обещания он не мог. Позже в одном из подразделений МВД Екатеринбурга прошли обыски, связанные с делом экс-тренера «Храбра».

Генерал-майор Владимир Романюк до 2011 года работал в московской полиции. В 2011 году перешёл работать на Урал. После отставки в июне 2017 года переехал в Москву.