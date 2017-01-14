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17 Янв 2017 18:50 | Метки: Новости

В управлении МВД Екатеринбурга проходят обыски по делу экс-тренера «Храбра»

В одном из подразделений управления МВД Екатеринбурга ведутся обыски по делу экс-тренера клуба единоборств «Храбр» Никиты Мальцева. Об этом пишет Znak.com со ссылкой на источник, знакомый с ходом дела.

Уточняется, что следственные действия проходят в отделе по борьбе с подпольными казино.

«Обыски проходят в кабинете Дениса Жданова, подразделение которого занимается борьбой с незаконной игорной деятельностью. Это логично, потому что Мальцев откуда-то же знал о следственных действиях в отношении букмекерской конторы»,  указывает источник издания.

Вместе с тем собеседник издания сомневается, что дело будет переквалифицировано на статью о взятке.

«Найти какие-то доказательства вряд ли удастся»,  сообщил собеседник.

В следственном управлении СКР по Свердловской области подтвердили следственные действия в УМВД.

«Сегодня, 17 января, в здании УМВД РФ по городу Екатеринбургу оперативными сотрудниками управления ФСБ РФ по Свердловской области на основании поручения 2-го отдела по расследованию особо важных дел областного Следственного комитета, в рамках расследования уголовного дела по обвинению 28-летнего екатеринбуржца в покушении на мошенничество, проведена выемка материала проверки, проводимой органами полиции в отношении букмекерской конторы. По версии следствия, якобы именно за принятие решения по указанному материалу проверки 28-летний екатеринбуржец намеревался обманом получить от представителя букмекерской конторы денежные средства в размере 1 миллион 200 тысяч рублей. Выемка материала проведена для изучения и проверки изложенной версии следствия в рамках указанного уголовного дела о мошеннических действиях задержанного лица»,  пояснили в Следкоме.

Ранее сообщалось, что 28-летнему наставнику клуба единоборств «Храбр» Никите Мальцеву, задержанному сотрудниками ФСБ, предъявлено обвинение в покушении на мошенничество в особо крупном размере.

По версии следствия, обвиняемый, узнав о том, что в декабре 2016 года сотрудниками правоохранительных органов в ходе оперативных мероприятий изымалось техническое оборудование букмекерской конторы, решил обманом получить от директора этой фирмы 1,2 млн рублей якобы за то, что сможет помочь вернуть коммерсанту изъятое оборудование.

Вечером 12 января этого года около девяти вечера Мальцев возле дома по улице Мамина-Сибиряка в Екатеринбурге получил от представителя букмекерской конторы 700 тысяч рублей. Это была первая часть оговаривавшегося ранее вознаграждения. Сразу после этого его задержали оперуполномоченные свердловского УФСБ.

Мальцев по решению суда заключён в СИЗО-1 Екатеринбурга под стражу. Мера пресечения ему избрана сроком на 2 месяца.

Агентство новостей «Между строк»

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