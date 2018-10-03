ФСБ нагрянула с обысками в полицию Екатеринбурга

В Екатеринбурге Федеральная служба безопасности проводит сегодня, 3 октября, оперативные мероприятия в управлении МВД города. По информации портала E1.ru, в здании на Фрунзе, 74 проходит обыск в кабинете одного из высокопоставленных полицейских в отделе экономической безопасности и противодействия коррупции (ОЭБиПК).

В пресс-службе ФСБ подтверждают проведение оперативных мероприятий, но не комментируют, с чем они связаны. В ГУ МВД по Свердловской области визит сотрудников госбезопасности также не комментируют.