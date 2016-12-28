Экс-чемпион мира по боксу Руслан Проводников в Нижнем Тагиле раздал наставления детям

Накануне «Сибирский Рокки», боксёр Руслан Проводников посетил Нижний Тагил. Он приехал специально для встречи с воспитанниками детского дома № 1, в котором год назад открыл боксёрский зал. Проводников поздравил детей с Новым годом. Ранее он записал для них видеообращение.

«Я возлагаю на вас большие надежды. Зал носит моё имя, а это значит, что вы представляете меня. Поэтому старайтесь, трудитесь, работайте над собой, чтобы мы все могли вами гордиться», – сказал Руслан Проводников.

Боксёрский зал, который экс-чемпион мира по боксу открыл в нижнетагильском детском доме, оснащён рингом, душевыми и спортинвентарём. Он назван в честь самого Руслана Проводникова. По словам педагогов детдома, именитый спортсмен для их воспитанников за год стал родным человеком.

«Руслан и его жена просто покорили нас с первого дня. Они оказались очень общительными и обаятельными людьми. А когда Руслан начал во время выступления перед детьми читать наизусть стихи Есенина… даже я, педагог, была восхищена такими познаниями и любовью к поэзии», – сказала директор Нижнетагильского детдома № 1 Нина Макаренко.

Ранее Нижний Тагил посетил чемпион мира по боксу Денис Лебедев. Он пригласил боксёров, тренирующихся в зале Проводникова, на детско-юношеский турнир в Воронежской области.

Агентство новостей «Между строк»