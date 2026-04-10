В Нижнем Тагиле с 16 апреля изменится расписание автобусов № 104 и № 146

С 16 апреля изменится движение автобусных маршрутов № 104 и № 146, связывающих Нижний Тагил с посёлком Черноисточинск. В маршруты добавят новые остановки — «Гостиница Клевер» на улице Горбуновской и «Школа» на улице Просёлочной. Также будет скорректировано расписание автобусов, сообщается на портале «Свердловский транспорт».

Маршрут № 104 Нижний Тагил — Черноисточинск

Отправление от Черноисточинска: 5:45, 7:10*, 7:59, 8:50, 9:46*, 10:30, 11:50, 13:04*, 14:30, 15:40, 16:30, 17:09*, 18:02, 19:11, 19:55, 20:55, 21:26

* рейс выполняется через посёлок Чащино, отправление от остановки в посёлке: 07:31, 10:07, 13:25, 17:30

Отправление от автовокзала Нижнего Тагила: 06:10, 07:00, 07:50, 08:40, 09:30, 10:50, 12:02*, 13:20, 14:40, 15:30, 16:08*, 16:55, 18:10*, 18:55, 19:55, 20:25*

* рейс выполняется через Чащино, отправление от остановки в посёлке: 12:40, 16:46, 18:48, 21:03

Маршрут № 146 Нижний Тагил — Черноисточинск (больница)

Отправление от Черноисточинска (больница): 06:15, 06:45, 07:35, 08:27, 09:18, 10:07, 11:12, 12:27, 13:48, 15:10, 17:35, 18:30, 19:32, 20:22

Отправление от автовокзала Нижнего Тагила: 05:45, 06:30, 07:25, 08:15, 09:05, 10:10, 11:25, 12:35, 14:08, 16:33, 17:25, 18:30, 19:20

