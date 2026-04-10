Жители Вагонки сообщили о звуке сирен

В редакцию АН «Между строк» обратилась обеспокоенная жительница Вагонки. Женщина сообщила, что сегодня утром, 10 апреля, в районе внезапно завыли сирены.

«Сегодня рано утром, собираясь на работу, я услышала звук сирен. Я очень испугалась. Вскоре звук прекратился. С чем это было связано? Никаких СМС-предупреждений не приходило», — рассказала тагильчанка.

По информации АН «Между строк», в гимназии № 86 на Вагонке около 7:30 руководство школы оповестило в чате учителей о ракетной опасности. Через 5-10 минут сообщили об отбое тревоги.

Получить комментарий от администрации Нижнего Тагила по этому вопросу не удалось.

Как сообщили в департаменте информполитики Свердловской области, в регионе вводился упреждающий режим реагирования на возможную ракетную опасность. Ответственные службы и ведомства были переведены в режим готовности.

«Предприятия усиливали меры безопасности и проводили мероприятия по своим протоколам действий. В “Кольцово” были введены временные ограничения на приём и вылет самолётов. На данный момент все ограничения сняты. Опасность не подтвердилась», — сказано в сообщении.