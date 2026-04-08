В России началась «Монетная неделя». Где в Нижнем Тагиле принимают накопившуюся мелочь

С 6 апреля в России началась масштабная акция «Монетная неделя». В её рамках можно бесплатно обменять все имеющиеся монеты на банкноты. Акция будет действовать до 18 апреля. Для обмена монет нужно посетить пункты приёма, информация о которых доступна на сайте монетнаянеделя.рф

Важно отметить, что условия приёма монет могут отличаться в разных пунктах. Чтобы узнать подробности для конкретного пункта, найдите его на карте и откройте информацию о нём. Организаторы рекомендуют заранее рассортировать монеты по номиналу, чтобы ускорить процесс обмена. В некоторых пунктах это условие является обязательным. Однако сразу зачислить деньги на счёт не получится. Если это необходимо, можно воспользоваться банковскими терминалами.