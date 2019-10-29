Екатеринбургский блогер Сергей Колясников проиграл апелляцию к телеканалу «Крик-ТВ» о защите чести и достоинства

Свердловский облсуд оставил в силе решение Октябрьского районного суда Екатеринбурга в деле по иску блогера-патриота Сергея Колясникова (Zergulio) к ООО «ТК «Резонанс» о защите чести, достоинства и деловой репутации.

В конце 2018 года на YouTube-канале «Реальная журналистика» вышел авторский ролик «Продажные блогеры: пУтриотизм. ДОРОГО. За Путина!», в котором освещалась проблема загрязнения окружающей среды около государственного заповедника «Денежкин Камень» в районе Североуральска.

Как утверждает автор видео журналист «Крик-ТВ» Евгений Анисимов, Сергей Колясников в своём блоге неоднократно защищал компанию «Святогор» (входит в УГМК), сотрудников заповедника называл «внесистемной оппозицией», а СМИ, рассказывающие о проблеме, — «пятой колонной». В видеоролике Анисимов неоднократно высказывался в адрес Колясникова, называя его продажным блогером, работающим на олигархов.

«Вышедшая в эфир программа очень не понравилась пользователю интернета, после чего он на страницах своего блога вылил тонны грязи на журналиста Евгения Анисимова. Впрочем, после этого журналисты потеряли интерес к, мягко говоря, не совсем адекватному екатеринбуржцу и про него благополучно забыли. Более чем через полгода Колясников опомнился и в рамках проекта под названием “Дави их…” подал иск в суд на телекомпанию и лично на журналиста Евгения Анисимова. Жадный юзер хотел обогатиться за счёт представителя прессы аж на целых 100 тысяч рублей. Кроме этого, он хотел “вагон и маленькую тележку” извинений, ну и естественно — удаление программы из интернета (что просто технически невозможно, учитывая то, что она уже давно разлетелась по сети», — уточнили ранее в телекомпании.

Как сообщается в решении Октябрьского районного суда Екатеринбурга, лингвистическая экспертиза не нашла в видеозаписи утверждений, затрагивающих деловую репутацию истца, а выражения, сказанные журналистом о Колясникове, являются субъективным мнением.

«Суд признаёт, что свобода выражения мнения распространяется не только на информацию и мнения, воспринимаемые положительно, считающиеся неоскорбительными или рассматриваемые как нечто нейтральное, но и на шокирующие или причиняющие беспокойство. Указанное является требованием плюрализма мнений, терпимости и либерализма, без которых не существовало бы демократического общества. С учётом этого при выражении мнения вполне допустимы определённая степень преувеличения или гиперболизации, провокационность, даже подстрекательство, жёстко критические или саркастические выражения, определённая избирательность. Суд отмечает, что в настоящем гражданском деле необходимо учитывать статус истца. Истец, являясь “блогером”, человеком с активной гражданской позицией, должен учитывать публичный характер сферы своей деятельности, поскольку тем самым он соглашается стать объектом общественной дискуссии и критики. Следовательно, критика истца в интересах общества допустима. При этом предел допустимой критики в отношении истца не исключает более пристальное внимание и является выше, чем в отношении обычных граждан. Вместе с тем превышения предела допустимой критики в отношении истца не допущено, поскольку мнения о нём высказаны в корректной форме. Суд соглашается с доводами ответчика о том, что исковое заявление содержит сугубо субъективную интерпретацию истца относительно заявленного видеоролика», — говорится в документе.

В итоге суд отказал Сергею Колясникову в удовлетворении заявленных требований. Решение Свердловского облсуда в законную силу ещё не вступило.