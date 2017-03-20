Екатеринбург вошёл в десятку городов с самым дорогим съёмным жильём

Екатеринбург вошёл в число российских городов с наиболее высокой стоимостью аренды однокомнатных квартир. Он разместился на 9-м месте из 10-ти, передаёт Znak.com.

По данным портала Domofond.ru, в феврале средняя стоимость аренды однокомнатной квартиры в Екатеринбурге составила 16 242 рубля. Годом ранее этот показатель был на 569 рублей дешевле.

Во главе рейтинга по традиции находятся Москва и Московская область (в среднем 33 818 рублей за однокомнатную квартиру), на втором месте – Санкт-Петербург, где аренда аналогичной квартиры обходится в среднем в 22 477 рублей, на третьем – Симферополь, где за однокомнатную квартиру придётся заплатить 22 172 рубля.

Отметим, что в десятку российских городов по стоимости аренды, помимо Екатеринбурга, вошел ещё один город Уральского федерального округа – Сургут, где снять «однушку» можно за 19 723 рубля. Он находится на пятом месте рейтинга.

Другие уральские города вошли в топ-10 с минимальными ставками на аренду квартиры. В этом рейтинге упомянуты Нижний Тагил и Магнитогорск, где аренда однокомнатного жилья стоит 8 298 и 7 660 рублей соответственно.

Агентство новостей «Между строк»

Фото: afy.ru