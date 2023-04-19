Эхо войны. В полиции Нижнего Тагила прокомментировали находку артиллерийского снаряда на Смычке

В пресс-группе МУ МВД «Нижнетагильское» прокомментировали вчерашнюю находку, похожую на артиллерийский снаряд, в районе Смычки.

Напомним, предмет, схожий со 122-миллиметровым снарядом от пушки, был найдет накануне в районе дома № 42 на улице Константина Пылаева строителями, которые копали траншею под газопровод. После звонка по телефону 112 на место прибыли сотрудники оперативных служб.

«Находка никакой опасности для окружающих не представляла», — заявили в полиции.

По мнению тагильских историков и краеведов, болванка может быть снарядом от французской 122-миллиметровой гаубицы Schneider образца 1910 года, которая широко использовалась в армиях стран Антанты во время Первой мировой войны и Гражданской войны в России. Стояла гаубица и на вооружении русской армии Колчака, в том числе в частях чехословацкого корпуса, сражавшегося на стороне «верховного правителя России» на Урале.

Как боеприпас оказался в земле, можно только предположить. Артиллерию и боекомплект, как правило, перевозили на открытых железнодорожных платформах. Отступали белые из Нижнего Тагила в спешке, и плохо закреплённый ящик со снарядами мог выпасть с платформы.

По другой версии, снаряд мог попасть на тагильскую землю вскоре после войны, когда на станцию Смычка стали свозить с полей сражений подбитую вражескую военную технику: 122-миллиметровые гаубицы стояли на вооружении гитлеровской Германии, Италии, Венгрии и Финляндии.