Двух жителей Екатеринбурга отправили в колонию за незаконный ввоз мигрантов

Кировский районный суд Екатеринбурга вынес приговор по уголовному делу в отношении местных жителей Олега Андреева и Дмитрия Дубровского, обвиняемых в организации незаконной миграции иностранных граждан, сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.

Суд установил, что подсудимые в период с июня по декабрь 2019 года с целью организации трудовой деятельности иностранных граждан в Екатеринбурге организовали незаконный въезд и незаконное пребывание в Российской Федерации 29 иностранцев. Под видом обучения и прохождения производственной практики по специальностям «штукатур, маляр строительный» отправили их работать на стройки города. Кроме того, сообщники создали условия для незаконного въезда и пребывания в России 22 иностранцев путём оформления и подачи в органы миграционного контроля документов, указав заведомо несоответствующую цель въезда — для учёбы.