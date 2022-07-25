Драматический театр Нижнего Тагила готовит спектакль по «Озорнику» Мамина-Сибиряка

Нижнетагильский драматический театр приступил к репетициям нового спектакля по рассказу Мамина-Сибиряка «Озорник» (16+). По словам художественного руководителя театра Игоря Булыгина, это будет философская притча с интригами, драмами и элементами детектива.

Первая читка пьесы и распределение ролей состоялись на прошлой неделе. Инсценировку специально для нашего театра написала драматург Ирина Васьковская. Также готовы эскизы костюмов и сценография спектакля.

«Дмитрий Мамин-Сибиряк в далёком 1896 году написал замечательный рассказ “Озорник”. Екатеринбургский сценарист Олег Лоевский посоветовал прочитать “Озорника” и открыл мне глаза на этот рассказ. И было очень стыдно, что я не читал его, а когда прочёл — влюбился. Драматург Ирина Васьковская сделала удивительную инсценировку, где есть всё: про веру и безверие, про личность и общество, про любовь и нелюбовь, про высокие и низкие чувства, про одиночество», — рассказал «Афише МС» Игорь Булыгин.

В спектакле примут участие 25 актёров. Роль Спирьки исполнит Юрий Сысоев, а главная женская роль досталась актрисе Ирине Тараторкиной. Как отмечают в театре, постановка по рассказу Мамина-Сибиряка посвящена 170-летнему юбилею писателя, который отмечается в этом году. На реализацию проекта был выделен грант Министерства культуры Свердловской области.

Новый сезон откроется в Нижнетагильском драматическом театре уже 24 августа. А 13 августа, в День города, артисты выступят на традиционном фестивале детских спектаклей «Театрград».

Также в планах на сезон — поездка на большие и малые гастроли, постановка по Александру Островскому «Бесприданница» (12+) и фестиваль театральных капустников «Золотая кочерыжка», который пройдёт в начале зимы.