Писателю Мамину-Сибиряку будет посвящён 2022 год в Свердловской области

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев объявил 2022 год годом писателя Дмитрия Мамина-Сибиряка. В следующем году исполнится 170 лет со дня рождения писателя. Правительству региона предстоит создать организационный комитет, разработать план мероприятий года.

«Юбилейный год даёт хорошую возможность глубже погрузиться в творческое наследие мастера, реализовать в самых разных форматах интересные, знаковые проекты, связанные с жизнью и произведениями писателя. Мамин-Сибиряк, без сомнения, создатель литературного памятника жизни уральских горнозаводчиков. И его творчество помогает нам лучше понять историю своего края, по-новому взглянуть на то, как развивался и продолжает развиваться наш регион», – приводят в департаменте информационной политики слова министра культуры Свердловской области Светланы Учайкиной.

Дмитрий Мамин-Сибиряк – русский писатель, драматург, автор рассказов для детей «Серая шейка», «Зимовье на Студеной», романа «Приваловские миллионы». Родился в Висиме в семье заводского священника Наркиса Мамина. Жил в Нижнем Тагиле и Екатеринбурге. Умер в Санкт-Петербурге, похоронен на Литераторских мостках Волковского кладбища.