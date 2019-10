Дональд Трамп заявил о дружбе США и Италии «со времён Древнего Рима»

Президент США Дональд Трамп заявил о культурной связи своей страны и Италии «со времён Древнего Рима». Об этом глава Белого дома заявил на встрече с премьер-министром Италии Серджо Маттареллой. Слова Трампа и видео выступления опубликованы на странице Белого дома в Twitter, сообщают «Известия».

President @realDonaldTrump just wrapped up a joint press conference with President Mattarella of Italy.

“The United States and Italy are bound together by a shared cultural and political heritage dating back thousands of years to Ancient Rome." -------- pic.twitter.com/10Ib2h4O4e

— The White House (@WhiteHouse) October 16, 2019