Дональд Трамп заявил о дружбе США и Италии «со времён Древнего Рима»

Президент США Дональд Трамп заявил о культурной связи своей страны и Италии «со времён Древнего Рима». Об этом глава Белого дома заявил на встрече с премьер-министром Италии Серджо Маттареллой. Слова Трампа и видео выступления опубликованы на странице Белого дома в Twitter, сообщают «Известия».

«США и Италию объединяет культурная и политическая общность, насчитывающая тысячи лет со времён Древнего Рима», — заявил Трамп.

President @realDonaldTrump just wrapped up a joint press conference with President Mattarella of Italy. “The United States and Italy are bound together by a shared cultural and political heritage dating back thousands of years to Ancient Rome." -------- pic.twitter.com/10Ib2h4O4e — The White House (@WhiteHouse) October 16, 2019

Заявление миллиардера вызвало негодование у пользователей соцсетей, которые напомнили, что Древний Рим завершил своё существование примерно за тысячу лет до открытия материка Америка. Однако нашлись и те, кто поддержал высказывание американского президента, сочтя его метафорой, подчёркивающей связь древнеримского права с американской Конституцией.