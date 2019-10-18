Политика

Дональд Трамп заявил о дружбе США и Италии «со времён Древнего Рима»

18.10.2019 12:23

Президент США Дональд Трамп заявил о культурной связи своей страны и Италии «со времён Древнего Рима». Об этом глава Белого дома заявил на встрече с премьер-министром Италии Серджо Маттареллой. Слова Трампа и видео выступления опубликованы на странице Белого дома в Twitter, сообщают «Известия».

«США и Италию объединяет культурная и политическая общность, насчитывающая тысячи лет со времён Древнего Рима», — заявил Трамп.

Заявление миллиардера вызвало негодование у пользователей соцсетей, которые напомнили, что Древний Рим завершил своё существование примерно за тысячу лет до открытия материка Америка. Однако нашлись и те, кто поддержал высказывание американского президента, сочтя его метафорой, подчёркивающей связь древнеримского права с американской Конституцией.

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