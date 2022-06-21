Детским загородным лагерям в России выделят гранты на создание доступной среды  

Детские лагеря России смогут получить федеральные гранты на создание доступной среды для детей-инвалидов. Правила предоставления субсидий на эти цели утвердил председатель правительства РФ Михаил Мишустин.

«Господдержка будет направлена на создание универсальной безбарьерной среды. Для этого в лагерях необходимо адаптировать уличное пространство и помещения — сделать ровный асфальт, демонтировать бортики, нанести тактильную разметку, расширить дверные проёмы, установить пандусы и подъёмники, оборудовать спортивные залы и площадки», — сообщается на официальном сайте правительства России.

Кроме того, в лагерях должно появиться специальное учебное оборудование, в том числе информационно-коммуникационные панели для детей с нарушением слуха, ортопедические стулья, компьютерная техника, позволяющая обучать детей с различными нарушениями.

Гранты будут предоставлены в рамках государственной программы «Доступная среда». В федеральном бюджете на 2022–2024 годы на это предусмотрено 210 млн рублей — по 70 млн рублей ежегодно. Претендентов на получение господдержки ждёт конкурсный отбор. Порядок его проведения, а также состав конкурсной комиссии утвердит Минпросвещения.

Предусмотреть создание условий для проведения инклюзивных смен в организациях отдыха и оздоровления детей правительству поручил президент Путин по итогам встречи с инвалидами и представителями общественных организаций, состоявшейся 3 декабря 2020 года.