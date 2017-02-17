Депутаты и чиновники Нижнего Тагила объединятся для борьбы с опасными бездомными животными

Депутаты Нижнетагильской гордумы и чиновники объединятся для решения проблемы бездомных животных. Сегодня ситуация с бродячими собаками в городе критическая. В каждом районе обитает несколько стай голодных псов, которые регулярно нападают на людей, в том числе на детей. На днях следственный отдел по Тагилстроевскому району организовал проверку по обращениям горожан, в ходе которой выясняется, «на ком лежит ответственность за организацию своевременного отлова бездомных животных и насколько эти должностные лица эффективно исполняли свои обязанности». В то же время спикер местного парламента Александр Маслов на заседании думской комиссии по социальной политике заявил, что ситуация с бродячими псами обострилась из-за того, что сотрудники управления городским хозяйством неоперативно реагируют на заявления тагильчан.

«Я никого не пытался обвинить тогда на комиссии в неэффективной работе. Просто хотел привлечь внимание коллег из администрации к данной проблеме. В итоге мы решили создать рабочую группу, в которую войдут и начальник управления городским хозяйством Владимир Юрченко, и замглавы Константин Захаров – будем вместе искать пути решения проблемы. (…) Обязательно нужно проводить разъяснительную работу с жителями города, которые защищают стаи бездомных собак и подкармливают их, из-за чего постоянно увеличивается поголовье. Для этого руководителям районных администраций необходимо объединить усилия с сотрудниками правоохранительных органов, участковыми. Да, все мы очень любим животных, но у нас нет того питомника, который готов по полгода содержать десятки, а то и сотни отловленных собак, и с этим надо смириться. Когда речь заходит о безопасности, в том числе наших детей, наверное, надо всё-таки выбирать – либо мы этих собак отлавливаем и усыпляем, либо мы позволяем им размножаться и надеемся на то, что они на нас с вами не нападут», – отметил спикер.

Сегодня в городе, по оценке чиновников, около десяти тысяч безнадзорных животных. На отлов и утилизацию бродячих собак Нижнему Тагилу, по словам замглавы администрации по городскому хозяйству и строительству Константина Захарова, выделяется порядка 8 млн рублей в год. Чтобы провести все процедуры по их отлову, шестимесячной передержке, ветеринарному сопровождению в соответствии с законом, требуется 60-70 тысяч рублей на одно животное, то есть 600-700 млн рублей. В октябре 2016 года мэрия заключила договор со скандально известной фирмой из Артёмовского ООО «Универсалремонт» на сумму чуть более четырёх миллионов рублей. Согласно контракту, фирма должна отловить 396 бродячих собак, большую часть из которых необходимо усыпить.

«Нужно более качественно подходить к организации и проведению конкурса по отлову собак, прописывать условия такие, чтобы конкурс выигрывала фирма либо из Нижнего Тагила, либо из соседних городов, а не компания из Артёмовского, у которой здесь даже материальной базы нормальной нет. Необходимо также учитывать опыт работы фирмы, отсутствие нареканий. Можно рассмотреть вариант создания специального МУПа, который будет заниматься отловом бездомных животных, или передать эти функции одному из уже существующих бюджетных учреждений. У нас есть организации, которые располагают просторными помещениями, подходящими для передержки животных. Да, в этом случае тоже придётся проводить конкурс, но у нашего предприятия будут привилегированные условия, поскольку оно уже находится на территории Нижнего Тагила и располагает определённой ресурсной базой, в том числе людьми, которые смогут оперативно реагировать на обращения горожан», – добавил Александр Маслов.

Напомним, в конце 2014 года в Свердловской области был принят закон, передающий полномочия по контролю за численностью безнадзорных животных муниципалитетам.

«Мы говорим: дайте нам столько, сколько предусмотрено законом, или забирайте назад эти полномочия, если вы их не можете профинансировать. В то же время закон несовершенен, есть куча противоречий, которые можно решить и упорядочить эту сферу. Мы, например, должны разыгрывать аукционы на отлов животных, хотя напрашивается стационарная станция передержки с вольерами, ветеринарией и так далее. Мы не можем по закону её строить, но и инвесторы не готовы, потому что им нужно чёткое понимание того, как они вернут вложенные средства. Срок действия сегодняшних контрактов этого не позволяет», – говорил ранее Константин Захаров.

Агентство новостей «Между строк»