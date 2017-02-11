Следственный комитет проверит сообщения о нападениях собак на детей в Нижнем Тагиле

Следственный отдел по Тагилстроевскому району проведёт проверку по обращениям горожан о нападениях на детей стаи бродячих собак в районе улицы Карла Либкнехта, сообщают в СУ СКР РФ по Свердловской области.

«Согласно сообщению в СМИ, нападения стаи собак на людей происходят в районе улицы Карла Либкнехта в Нижнем Тагиле. В частности, упомянуты два случая. Первый из них связан с нападением животных на женщину с маленьким ребёнком, которого собаки укусили за одежду и сильно напугали. Второй случай, по сведениям СМИ, произошёл с девочкой-пятиклассницей, на которую набросились собаки, когда она возвращалась из школы», – уточняют в пресс-службе управления.

Сейчас следователи и полицейские изучают все обстоятельства упомянутых фактов, устанавливают пострадавших от бродячих собак, а также возможных очевидцев.

«Кроме того, выясняется, на ком непосредственно лежит ответственность за организацию своевременного отлова бродячих животных и насколько эти должностные лица эффективно исполняли свои обязанности», – добавили в ведомстве.

Напомним, ранее сегодня на заседании думской комиссии по соцполитике спикер Нижнетагильской гордумы Александр Маслов также поднял тему бездомных животных. Он отметил, что стаи голодных псов часто бегают на территориях детских садов и школ, а также упрекнул управление городским хозяйством в том, что его сотрудники неоперативно реагируют на заявления тагильчан по поводу отлова собак.

В начале февраля на 12-м километре Екатеринбургской кольцевой автодороги было обнаружено захоронение 21 собаки. Руководитель благотворительного фонда «Зоозащита» Анна Вайман заявила, что данное захоронение – дело рук сотрудников скандально известной фирмы из Артёмовского ООО «Универсалремонт», имеющей контракты по отлову собак во многих муниципалитетах области, в том числе и в Нижнем Тагиле. В октябре прошлого года администрация заключила договор с этим предприятием на общую сумму 4 млн 113 тысяч рублей. Согласно контракту, фирма должна отловить 396 бродячих собак, большую часть из которых необходимо усыпить.

Агентство новостей «Между строк»