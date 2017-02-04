Убили 21 собаку и бросили вдоль трассы: работающую в Нижнем Тагиле фирму по отлову собак подозревают в негуманном уничтожении животных

В начале февраля на 12-м километре Екатеринбургской кольцевой автодороги было обнаружено массовое захоронение собак. По данным полиции, следов физических увечий на трупах животных не обнаружено. Специалисты насчитали 21 особь.

«Наружный осмотр тел также позволяет предполагать, что животные погибли не одновременно, – сообщили Ura.ru в пресс-группе УМВД Екатеринбурга. – Предположительная давность смерти некоторых животных может составлять до двух лет. В настоящее время по данному факту сотрудниками полиции проводится проверка, по результатам которой будет принято соответствующее процессуальное решение».

Руководитель благотворительного фонда «Зоозащита» Анна Вайман считает, что данное захоронение – дело рук сотрудников скандально известной фирмы из Артёмовского ООО «Универсалремонт», имеющей контракты по отлову собак во многих муниципалитетах области, в том числе и в Нижнем Тагиле.

«На территории Свердловской области работает компания, которая заявлена как отлавливатели, но занимается фактически убийством животных, – говорит зоозащитница. – Речь о предприятии “Универсалремонт”, работающем в Верхней Пышме и Берёзовском. Также оно работало в Нижнем Тагиле, а однажды пыталось перебить контракт у екатеринбургской “Спецавтобазы”. У нас подозрение, что это дело рук этой компании. Я не говорю, что кого-то подозреваю: всё это должны выяснить правоохранительные органы, а специалисты-ветеринары уточнят причину смерти собак».

Напомним, в октябре прошлого года администрация Нижнего Тагила заключила договор с этим предприятием на общую сумму 4 млн 113 тысяч рублей. Согласно контракту, фирма должна отловить 396 бродячих собак, большую часть из которых необходимо усыпить. Ситуация с бродячими животными в городе продолжает оставаться крайне напряжённой: по данным администрации Нижнего Тагила, только в декабре 2016 года выявлено 42 случая нападения собак на людей.

После обнаружения трупов собак на трассе ветеринары взяли необходимые анализы на экспертизу. В случае, если факт убийства собак подтвердится, виновным грозит уголовная ответственность.

Агентство новостей «Между строк»

ФОТО: channel4.ru