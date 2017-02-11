Спикер гордумы Александр Маслов обвинил мэрию Нижнего Тагила в неэффективной борьбе с бездомными животными. «На главу города чуть не напала стая собак на Красном Камне!»

Председатель Нижнетагильской гордумы Александр Маслов обвинил сотрудников мэрии в неэффективной работе по борьбе с бездомными животными. По словам спикера, управление городским хозяйством неоперативно реагирует на заявления тагильчан по поводу отлова бродячих собак в районах школ и детских садов, что в дальнейшем может привести к трагическим последствиям.

«При мне десять собак бегали по территории садика на ГГМ во время прогулки детей, – заявил Александр Маслов заместителю главы города по соцполитике Валерию Сурову сегодня на заседании профильной думской комиссии. – Мы с вами в течение часа пытались созваниваться, решить эту проблему, я Юрченко звонил. Но на следующий день наблюдал на Гальянке эту же стаю собак. Я думаю, что просто служба городского хозяйства не очень оперативно реагирует на такие заявления. Я посмотрел информацию на сервисе “Городской контроль”, там огромное количество сообщений о том, что стаи бродячих собак бегают рядом с детскими садами и школами. Вот, например, свежая информация: на главу города сегодня чуть не напала стая собак на Красном Камне. Но глава-то отобьётся, у него есть силы, а трёхлетний ребёнок – нет. Я ведь не первый раз уже эту тему поднимаю, но никакого результата не вижу. И мне кажется, это вопрос взаимодействия со службой Юрченко – видимо, его нет».

Замглавы по соцполитике парировал тем, что вина за появление и размножение стай бездомных собак на улице лежит не только на сотрудниках образовательных учреждений и чиновниках, но и на обычных жителях.

«Перед “Лыжнёй России” у ФОКа две стаи бродячих собак бегали. Туда четыре раза приезжала бригада для того, чтобы их отловить, но перед ними вставали люди, так называемые волонтёры, которые не давали этого делать. И как в этой ситуации быть? Жители Нижнего Тагила должны понимать, что они делают, когда встают в такую позу. Просто они не попадали в ситуацию, когда на них нападали собаки», – отметил Валерий Суров.

Депутаты и чиновники решили создать совместную рабочую группу с привлечением общественности, которая займётся поиском более эффективных методов борьбы с бездомными животными.

Ситуация с бродячими животными в городе остаётся крайне напряжённой: по данным администрации Нижнего Тагила, только в декабре 2016 года выявлено 42 случая нападения собак на людей. В этом году одна из самых больших стай голодных псов была зафиксирована на Красном Камне, в районе улицы Карла Либкнехта, где находятся детские сады, школы и больница, пишет Tagilcity. Три дня назад собаки чуть не загрызли женщину с ребёнком, а ранее они напали на пятиклассницу.

Напомним, в начале февраля на 12-м километре Екатеринбургской кольцевой автодороги было обнаружено захоронение 21 собаки. Руководитель благотворительного фонда «Зоозащита» Анна Вайман заявила, что данное захоронение – дело рук сотрудников скандально известной фирмы из Артёмовского ООО «Универсалремонт», имеющей контракты по отлову собак во многих муниципалитетах области, в том числе и в Нижнем Тагиле. В октябре прошлого года администрация заключила договор с этим предприятием на общую сумму 4 млн 113 тысяч рублей. Согласно контракту, фирма должна отловить 396 бродячих собак, большую часть из которых необходимо усыпить.

Агентство новостей «Между строк»