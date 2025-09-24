Что видит покупатель в обновлённой аптеке: подробный разбор пространства

Когда москвичи заходят в обновлённые пункты «Здравсити Аптека», они сталкиваются с новым визуальным и функциональным опытом, отличающимся от привычного формата «Будь здоров». Смена бренда сопровождается не только изменением вывески, но и переработкой пространства, сервисов, внедрением цифровых инструментов, что делает посещение аптеки более комфортным.

Как изменились интерьер и навигация

Прежде всего, обновлённые аптеки получили современный дизайн, ориентированный на упрощение обычного покупательского маршрута:

чёткие указатели категорий, отделов;

выделенные обозначенные зоны для самовывоза онлайн-заказов;

цифровые панели для поиска лекарств, информации о наличии.

Такой подход позволяет быстрее ориентироваться внутри аптеки, минимизируя время на поиск нужного препарата. Все это делает визит удобным, недолгим.

Функциональные зоны

Обновлённые аптеки теперь делятся на несколько зон.

Зона свободного выбора (здесь покупатель может осмотреть, приобрести препараты без очередей).

Зона выдачи предзаказов (ускоряет процесс получения онлайн-заказов).

Консультационные точки (здесь фармацевты помогают с подбором лекарств, аналогов, дают рекомендации).

Каждая зона создана для того, чтобы посетители могли быстро получить нужный аптечный товар, сохраняя привычные преимущества аптеки у дома.

Список точек «Здравсити Аптека» в вашем районе

Обновлённые аптеки открываются в разных районах Москвы, Подмосковья, других регионов России. Здесь покупатели видят сочетание привычного ассортимента с новыми технологиями. Быстрый самовывоз, предзаказ, цифровая навигация, современное оформление создают ощущение упорядоченного гармоничного пространства.

Список «Здравсити аптек» недалеко от вас:

Калининградская область, Мамоново, Парковая улица, 4

Калужская область, Обнинск, улица Курчатова, 13

Самарская область, Самара, улица Стара-Загора, 78

Самарская область, Самара, Фасадная улица, 7

Тверская область, Тверь, проспект Победы, 38/45

Цифровая интеграция

Особенность нового формата — сочетание физической аптеки с онлайн-сервисом. Теперь покупатели могут заранее заказать лекарства через интернет, а чуть позже забрать их в ближайшей точке без ожидания.

Для тех, кто предпочитает выбирать на месте, цифровые панели и удобное зонирование упрощают процесс:

проверки наличия препаратов в реальном времени;

возможность сравнить цены, выбрать оптимальный вариант;

получение уведомлений о готовности заказа прямо в приложении.

Эти изменения делают посещение аптеки более прозрачным, удобным, снижая стресс, а также значительно экономя драгоценный ресурс – время.

Пользовательский опыт

Покупатели отмечают, что новое оформление с функциональным зонированием помогает сосредоточиться на выборе, а цифровые подсказки сокращают неопределённость. Пространство аптечного пункта стало логичным, понятным, что усиливает ощущение контроля над процессом покупки.

Обновлённые «Здравсити Аптека» демонстрируют, как правильно проведённый ребрендинг может улучшить опыт покупателя. Смена вывески — это только визуальный элемент. Главное — переосмысление пространства, внедрение цифровых инструментов, которые делают аптеку удобной, прозрачной, современной. Новый формат показывает, что аптека у дома может быть не только привычным местом покупки лекарств, но и сервисом, адаптирующимся к цифровым привычкам жителей мегаполиса.