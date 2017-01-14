Четверых жителей Нижнего Тагила осудили за избиение сотрудников ДПС

Пригородный районный суд Свердловской области вынес приговор четверым жителям посёлка Висимо-Уткинск Нижнего Тагила, обвиняемых в избиении и оскорблении сотрудников ДПС.

Напомним, инцидент произошёл 16 июля на дороге Висимо-Уткинск – Нижний Тагил. Экипаж ДПС за нарушение правил дорожного движения остановил мотоцикл, которым управлял местный житель. Злоумышленник не согласился с доводами полицейских и вызвал по телефону трёх друзей. После словесной перепалки приятели принялись избивать гаишников. В процессе драки одному полицейскому был причинён легкий вред здоровью, его напарнику – средней тяжести. Для поимки подозреваемых были задействованы сотрудники ОМОНа.

Как сообщает ИА «Все новости», трое нападавших отделались тремя годами условно. Четвёртого подсудимого приговорили к трём годам колонии строгого режима. С каждого участника нападения взыскано по 25 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда.

Агентство новостей «Между строк»