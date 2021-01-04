Чайковский, Рубенс, ретроавто и ликбез «про это». 12 культурных маршрутов по Свердловской области на новогодние каникулы 

Новогодние праздники набирают обороты, и, если вам уже надоели салаты и посиделки в гостях, предлагаем отправиться в маленькое, но увлекательное путешествие – по родной области. «Афиша МС» составила 12 культурных маршрутов по музеям восьми городов Среднего Урала. До большинства из них удобно добираться как на личном авто, так и на общественном транспорте.

Невьянск

В 53 километрах от Нижнего Тагила располагается уютный Невьянск, который заводчики Демидовы основали ещё в 1701 году. Главная достопримечательность города – знаменитая наклонная башня Демидовых, в которой сейчас располагается музей.

Помимо экскурсии по башне можно посетить выставочные залы Невьяского музея, Спасо-Преображенский собор и Свято-Николаевский храм в находящемся рядом с Невьянском селе Быньги. Храм интересен своими историей и архитектурой: он является одним из самых старых каменных храмов Урала. Он был построен ещё в конце XVIII века, а на колокольне установлены старинные куранты, созданные местном умельцем.

В новогодние каникулы с 13 декабря по 6 января ежедневно в 10:30, 13:00, 15:30 маленькие посетители музея смогут принять участие в тематическом квесте «Новогодний код Де-Мидова» (6+).

Адрес: Невьянск, Сквер Демидовых, 3а

Телефон: 8(34356)-4-45-12



паблик музея во «ВКонтакте»



Верхняя Пышма

Город-спутник Екатеринбурга для туристов в первую очередь интересен огромным Музейным комплексом УГМК военной и гражданской техники. В коллекции насчитывается около 12 тысяч экспонатов – среди них более 500 образцов военной техники, танков, артиллерийских установок, около 500 советских и зарубежных автомобилей, мотоциклов, велосипедов конца XIX – начала XX века.

Музейный комплекс в праздничные дни открыт для посещения с 3 по 10 января с 10:00 до 19:00.

Адрес: Верхняя Пышма, улица Александра Козицына, 2

Телефон: 8 (34368) 4-75-11



паблик музея УГМК во «ВКонтакте»



Екатеринбург

Наверняка, многие тагильчане планируют хотя бы на денёк в эти новогодние праздники съездить в столицу Среднего Урала. Рекомендуем навестить не только ваши любимые места в мегаполисе, но и несколько интересных музеев.

Например, «Музей об этом», который считается вторым музеем о сексе в России и десятым в мире. Музей имеет постоянную экспозицию «Всемирная история секса», на которой гости узнают о том, как художники древности и наших дней изображали сексуальные отношения.

2, 3, 4, 6, 7, 13 января в 20:00 в «Музее об этом» пройдёт интерактивное мероприятие «Ёлка 18+» (18+). На ней будут подведены сексуальные итоги 2020 года, представлена коллекция рождественских романтических рекламных роликов и старинные новогодние открытки».

Адрес: Екатеринбург, Луначарского, 133

Телефон: 8(343) 346-71-96



паблик «Музея об этом» во «ВКонтакте»



Стоит посетить и музей Владимира Высоцкого. В нём можно увидеть личные вещи Владимира Высоцкого и его супруги Марины Влади. В экспозиции полностью восстановлен гостиничный номер, в котором проживал поэт, будучи на гастролях в Екатеринбурге. Также гостям предоставлены легендарный Mercedes 350 W 116, принадлежавший Владимиру Высоцкому с 1976 года; вещи с аукциона в Париже, который организовала вдова артиста французская актриса Марина Влади. Музей создал поклонник творчества Высоцкого, екатеринбургский бизнесмен Андрей Гавриловский.

В новогодние праздники музей Высоцкого работает со 2 по 6 января и с 8 по 10 января с 11:00-19:00.

Адрес: Екатеринбург, улица Малышева, 51, небоскрёб «Высоцкий»

Телефон: +7 (343) 378-41-11



официальный сайт Екатеринбургского музея Высоцкого



Если вы ни разу не были в музее истории и археологии Среднего Урала, советуем наверстать упущенное в эти каникулы. На шести этажах представлены периоды развития и освоения Уральского края. Особая ценность музея – самая древняя в мире сохранившаяся деревянная скульптура. Возраст идола, выполненного из расколотого бревна сибирской лиственницы, достигает 11 600 лет. Артефакт был обнаружен в 1890 году на Среднем Урале в районе современного Кировграда. Всё тело идола покрыто резным геометрическим орнаментом. В музее вам расскажут о значении изображений.

В новогодние праздники музей можно посетить со 2 по 5 января и с 8 по 10 января 2021 года с 11:00 до 18:00.

Адрес: Екатеринбург, проспект Ленина, 69/10

Телефон: +7 (343) 350-67-75



официальный сайт музея истории и археологии Среднего Урала



Недалеко от музея археологии вы найдёте музей истории камнерезного и ювелирного искусства. Он будет интересен всем, кому небезразлично ювелирное искусства Урала. Ценнейшими экспонатами являются камнерезные и ювелирные изделия всемирно известной фирмы Карла Фаберже. В музее есть тематические комнаты «Золотая кладовая», «Изумрудная комната», «Бажовский зал», объединивший произведения из металла и камня мира бажовских сказов и уникальный памятник культуры начала XXI века – большие расписные лаковые панно – работы палехских мастеров.

Музей будет работать со 2 по 5 января и 8 по 10 января с 11:00 до 18:00.

Адрес: Екатеринбург, проспект Ленина, 37

Телефон: +7 (343) 371-24-62



паблик музея камнерезного искусства во «ВКонтакте»



Берёзовский

Небольшой город с населением в 60 тысяч человек находится в 17 километрах от Екатеринбурга. Одной из главных достопримечательностей города местные называют музей золота. Его гости узнают об истории золотодобычи на Урале и в Берёзовском, где первый золотой прииск был разработан в 1745 году. В музее пять залов: первый рассказывает об истории золотодобычи на Урале, второй – о жизни старателей XIX века, третий объясняет, что такое золото как элемент и минерал. В четвёртом представлена история Березовского, а пятый зал превращён в виртуальную шахту, где уральцы добывали драгоценный металл. Во дворе музея стоят машины и механизмы, которые используются при золотодобыче.

Контакты: Берёзовский, улица Коммуны, 4

Телефон: +7 (34369) 4-93-47



паблик музея золота во «ВКонтакте»



Нижняя Синячиха

Нижнесинячихинский музей-заповедник деревянного зодчества и народного искусства - это уникальное место на Урале. На территории в 64 гектара, под открытым небом, собраны усадьбы крестьян XVII, XVIII, XIX веков, башня острога, кузница, баня в три бревна, пожарная, ветряная мельница, сторожевая башня, несколько часовен, постоялый двор. Особого внимания заслуживает здание Спасо-Преображенской церкви, в которой сейчас создан музей народной росписи по дереву XIX – начала XX века.

Адрес: село Нижняя Синячиха, улица Первомайская, 20

Телефон: +7 (34346) 75-1-18



сайт «Путеводитель по Свердловской области»



Алапаевск

А вы знали, что великий русский композитор Пётр Чайковский несколько лет своего детства провёл в Алапаевске? Его отец, генерал-майор Илья Петрович Чайковский, управлял частными Алапаевскими и Невьянскими заводами наследников Яковлевых, так семья и оказалась на Урале. В доме, где жила семья будущего композитора, был создан Музей Чайковского. Экспозиция рассказывает о детских годах Петра Чайковского и его семье. Весомую часть коллекции составляют редкие, необычные музыкальные инструменты со всего света. Каждый экспонат находится в рабочем состоянии, что с удовольствием демонстрируют сотрудники музея на экскурсиях.

Адрес: Алапаевск, улица Ленина, 30

Телефон: +7 (34346) 3-40-72



паблик музея Чайковского во «ВКонтакте»



Село Коптелово

В старинном уральском селе Коптело, датой основания которого считается 1663 год, действует музей истории земледелия и крестьянского быта. Здесь представлены жилые избы местных жителей – семьи Коптеловых и бабы Кати, которая была срублена топором, без гвоздей. Также в Коптелово открыты выставка ремёсел, мастеровое подворье, самая крупная в Свердловской области выставка сельскохозяйственных орудий и агрегатов и кузница. Ещё в Коптелово есть романтическая достопримечательность – родник Влюблённых. По легенде, влюблённые, выпившие из него воды, сохраняют свои чувства на долгие годы.

Адрес: село Коптелово, ул. Красных Орлов, 29

Телефон: +7 (34346) 73-3-31



сайт «Путеводитель по Свердловской области»



Ирбит

Старинный Уральский город в XVII-XVIII веках славился Ирбитской ярмаркой, на которую съезжались мастера со всей империи. Сегодня главными достопримечательностями города считаются «Гостиный двор», где по сей день располагается рынок, и два крупных музея.

Ирбитский государственный музей изобразительных искусств включается в себя музеи уральского искусства, гравюры и рисунка, а также музейно-выставочный центр. Гости могут познакомиться с гравюрой европейских и русских художников XV-XX веков, творчеством мастеров уральского искусства XX века. Главным шедевром музея считаются «Портрет инфанты Изабеллы» Антониса ван Дейка и «Кающаяся Марина Магдалина» Питера Пауля Рубенса. Подлинники фламандских мастеров попали в Ирбитский музей из Эрмитажа и Государственного музея Пушкина в советские годы по ошибке.

Адрес: Ирбит, улица Елизарьевых, 28в.

Телефон: +7 (34355) 6-37-96



паблик музея во «ВКонтакте»



Ещё одно достояние города – Ирбитский государственный музей мотоциклов, который был создан на основе продукции Ирбитского мотоциклетного завода. Музей фонда насчитывает более 120 транспортных единиц: мотоциклы тяжёлого класса, автомобили, вездеходы, 48 двигателей внутреннего сгорания, модели ведущих мотоциклетных фирм Англии, Германии, Италии, США, Японии.

Адрес: Ирбит, улица Советская, 100а.

Телефон: +7 (34355) 4-26-01, +7 (34355) 6-50-70