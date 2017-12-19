Центробанк предложил регулировать краудфандинг как альтернативную форму привлечения капитала

Банк России рассматривает краудфандинг и ICO как альтернативные формы привлечения капитала, со ссылкой на первого зампреда ЦБ Сергея Швецова пишут «Ведомости».

По мнению ЦБ, краудфандинг и ICO по разновидности являются комплементарными к рынку облигаций, а облигации являются комплементарными к банковскому кредитованию.

«Краудфандинг должен быть мягче, не должен быть на огромные суммы, как показывает классический рынок капитала», — отметил Швецов.

Он добавил, что в следующем году Госдума займётся рассмотрением предложений Банка России и Минфина, как этот сегмент регулировать. Ранее председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков говорил, что комитет начнёт детальное обсуждение вариантов регулирования ICO в феврале.

Сейчас криптовалюты и ICO в России законодательно не регулируются, однако сделки с цифровыми валютами в стране уже проводятся, а некоторые компании анонсировали планы провести размещение в токенах.