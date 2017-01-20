Центробанк попытался защитить карты «Мир» от претензий ФАС

В Центробанке ответили на критику Федеральной антимонопольной службы (ФАС) относительно перевода средств бюджетников на отечественные платёжные карты «Мир». Ранее в ФАС заявили, что перевод бюджетников на российские карты «Мир» приведёт к ограничению конкуренции и ущемлению прав граждан. В ЦБ уточнили, что требование к банкам предоставлять бюджетникам банковские карты «Мир» затрагивает только сферу бюджетных выплат, полный порядок получения которых вправе определять государство.

«Такие требования не ограничивают конкуренции между банками при обслуживании клиентов, не предоставляют преимуществ одним кредитным организациям перед другими и не влекут доминирования каких-либо игроков рынка», – заявили «Прайму» в регуляторе.

Представители Центробанка также подчеркнули, что карту «Мир» выпускают разные кредитные организации и граждане могут сами выбрать наиболее подходящую для них.

«Кроме того, бюджетник вправе выбрать и способ получения выплат в рамках пенсионного или иного профильного законодательств – в наличной или безналичной форме», – добавили в ЦБ.

Ранее против обязательного перевода социальных и бюджетных выплат на карты российской платёжной системы также высказался глава Сбербанка Герман Греф. По его словам, это приведёт к повышению стоимости услуг и к падению их качества.

«Мир» – первая российская национальная платёжная система. Её оператором выступает компания «Национальная система платёжных карт». Первые карты «Мир» были выпущены банками – участниками пилотного проекта в декабре 2015 года. В октябре 2016 года появилась информация о переводе всех бюджетников на эти карты до 2018 года.

Агентство новостей «Между строк»