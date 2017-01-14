Центр Кудрина пожаловался на репрессивность принимаемых российских законов

Центр стратегических разработок (ЦСР), с апреля возглавляемый экс-главой Министерства финансов Алексеем Кудриным, отметил «репрессивную тенденцию в законотворчестве». Об этом сообщается в докладе центра.

Эксперты центра заметили, что с августа 2014 года по август 2016 года российские законодатели предложили 140 изменений в Уголовный кодекс, большая часть которых (88%) предполагали ужесточение наказания, а 12% поправок – его смягчение. Ужесточающих наказание инициатив было принято втрое больше, чем послабляющих.

Все инициативы, которые вносил президент Владимир Путин, были приняты. Также чаще всего принимались поправки, исходящие от Верховного суда (3 из 4) и правительства (14 из 24). Меньше всего принимаются законопроекты, которые вносят отдельные члены парламента: были одобрены всего 8% законопроектов сенаторов и 12% депутатских инициатив.

«Содержательный анализ показывает, что законопроектная активность в сфере уголовного правосудия не носит системного характера. Предлагаются точечные, изолированные изменения, не связанные между собой, а иногда даже противоречащие друг другу, – сообщается в докладе ЦСР. – Качество основной массы законотворческих предложений низкое. Предложения не учитывают внутренней логики УК РФ и УПК РФ, взаимосвязи уголовного и уголовно-процессуального права с правом конституционным, гражданским и административным».

Помимо прочего, эксперты говорят о плохой проработанности законопроектов: якобы они не опираются на доктрины уголовного и уголовно-процессуального права, не используют результаты изучения правоприменительной практики и не содержат анализа рисков. Отмечается также, что большинство инициатив были не результатом выявления и анализа системных проблем, а становились лишь реакцией на события, вызвавшие общественный резонанс.

Центр стратегических разработок был создан в 1999 году, в апреле 2016 года его главой стал Алексей Кудрин. В ходе Гайдаровского форума-2017 Кудрин представил разработанную центром стратегию развития России до 2024 года. Создать её Кудрину поручил Владимир Путин.

Агентство новостей «Между строк»